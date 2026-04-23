Fact Check: थेट गिरीश महाजनांना भिडली, भर मोर्चात रस्त्यावरच पूर्ण भाजपला नडली; ती महिला म्हणजे पूजा मिश्रा? सत्य ऐकून बसेल शॉक!

Frustrated Women in Bjp Morcha: अनेकदा सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ वणव्यासारखा पसरतो आणि त्यासोबत जोडले जाणारे दावे सत्यापेक्षा कल्पनेवरच जास्त आधारित असतात. सध्या राज्याचे नेते गिरीश महाजन यांच्याशी एका महिलेने केलेल्या वादाचा व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होतोय. या व्हिडिओतील महिला प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा मिश्रा असल्याचा दावा नेटिझन्सकडून केला जात होता. मात्र, या दाव्यांमागचे वास्तव आता समोर आले असून, तो दावा पूर्णपणे फोल असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ क्लिप फिरत आहे, ज्यामध्ये एक महिला भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करताना दिसत आहे. ही महिला अतिशय आक्रमक भाषेत प्रशासकीय कामांबाबत किंवा स्थानिक प्रश्नांबाबत विचारणा करत असल्याचे चित्र आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, "ही तर 'बिग बॉस' फेम पूजा मिश्रा आहे," अशी चर्चा नेटकऱ्यांमध्ये सुरू झाली.
पूजा मिश्रा ही अभिनेत्री तिच्या फटकळ स्वभावासाठी आणि 'बिग बॉस'मधील तिच्या वादग्रस्त शैलीसाठी ओळखली जाते. व्हायरल व्हिडिओमधील महिलेचा आवाज, बोलण्याची लकब आणि आक्रमक पवित्रा काहीसा पूजा मिश्राशी मिळताजुळता वाटल्यामुळे अनेकांनी खातरजमा न करताच तो व्हिडिओ शेअर करण्यास सुरुवात केली.
The Woman who confronted Maharashtra State Minister Girish Mahajan at a rally is not Pooja Mishra. Look like BJP IT cell members like @iShashiShekhar & @pallavict have received instructions to go after the woman and character assassination by using unrelated images and pics. pic.twitter.com/YRcRgTuWiP
— Mohammed Zubair (@zoo_bear) April 22, 2026
सोशल मीडियावरील दाव्यांची पडताळणी केली असता असे दिसून आले की, पूजा मिश्रा सध्या महाराष्ट्रात सक्रिय नसून ती तिच्या वैयक्तिक कामांमध्ये व्यस्त आहे. शिवाय, व्हिडिओमध्ये दिसणारी महिला आणि पूजा मिश्रा यांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांमध्ये मोठी तफावत आहे. केवळ आवाजातील साधर्म्यामुळे लोकांचा गैरसमज झाला. खुद्द पूजा मिश्राने या घटनेला दुजोरा दिलेला नाही.
या घटनेनंतर गिरीश महाजन यांच्या समर्थकांनी आणि स्थानिक प्रशासनाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. महाजन यांनी संबंधित महिलेचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या महिलेचा आवेश अधिक असल्याने तिथे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनेला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी ती एक स्थानिक समस्या होती, ज्याचा कोणत्याही सेलिब्रिटीशी संबंध नव्हता.
आजच्या डिजिटल युगात 'फेक न्यूज' ही एक मोठी समस्या बनलीय. एखादा व्हिडिओ संदर्भाशिवाय व्हायरल झाला की, लोक त्यावर स्वतःचे तर्क-वितर्क लावायला सुरुवात करतात. या प्रकरणातही तेच घडले. सेलिब्रिटीचे नाव जोडल्यामुळे व्हिडिओला अधिक व्ह्यूज मिळतात, हे ओळखून अनेकांनी चुकीच्या माहितीचा प्रसार केला. यामुळे संबंधित महिलेची ओळख पुसली जाऊन एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले.
तपास आणि खात्रीशीर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गिरीश महाजन यांच्याशी वाद घालणारी ती महिला अभिनेत्री पूजा मिश्रा नाही. ती महिला एक स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ती असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित महिला आपल्या भागातील काही प्रलंबित प्रश्न आणि विकासकामांच्या संथ गतीबद्दल संतापलेली होती. मंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान तिने आपली कैफियत मांडताना हा उग्र पवित्रा घेतला होता.