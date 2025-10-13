English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Fact Check: मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक सोशल मीडियात व्हायरल, काय आहे सत्य? जाणून घ्या!

Mumbai Univerisity Exam Timetable: मुंबई विद्यापीठाच्या 14 ऑक्टोबरपासून होऊ घातलेल्या परीक्षांसंदर्भातील एक वेळापत्रक सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 13, 2025, 03:20 PM IST
Fact Check: मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक सोशल मीडियात व्हायरल, काय आहे सत्य? जाणून घ्या!
मुंबई विद्यापीठ परीक्षा

Mumbai Univerisity Exam Timetable: मुंबई विद्यापीठाच्या 14 ऑक्टोबरपासून होऊ घातलेल्या परीक्षांसंदर्भातील एक वेळापत्रक सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या नावाखाली यात परीक्षेची माहिती देण्यात आली आहे. या वेळापत्रकामागचे सत्य काय आहे? याबाबत मुंबई विद्यापीठाने खुलासा केलाय. याबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे प्रकरण?

14 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी परीक्षा 2025 बाबत बनावट परिपत्रक तयार करून या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या असल्याचे परिपत्रक समाजमाध्यमात प्रसारित करण्यात आले असून हे परिपत्रक खोटे असल्याचे मुंबई विद्यापीठाने म्हटलंय. मुंबई विद्यापीठाने असे कोणतेही परिपत्रक निर्गमित केले नसून दिनांक 14 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरु होणाऱ्या परीक्षा या नियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आलंय. अशा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे विद्यापीठाने आवाहन केले आहे. 

 परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार

14 ऑक्टोबर 2025 पासून हिवाळी तृतीय वर्ष सत्र 5 च्या परीक्षांमध्ये तृतीय वर्ष बीकॉम, बीएमएस, बीकॉम ( अकाऊंटींग एँड फायनान्स) (बँकींग एँड इन्श्युरन्स) (फायनान्शिअल मार्केट ) ( इन्वेस्टमेंट मॅनेजमेंट) (ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट) (एफएमजी) आणि बीकॉम-बीएमएमस.ईएमई या परीक्षांचा समावेश असून या सर्व परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार असून सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ डॉ. पूजा रौंदळे यांनी केले आहे.

अंतराळ संशोधनातील करिअरच्या विविध संधी

मुंबई विद्यापीठात आयोजित विशेष संवाद सत्रात रशियन अंतराळवीर डेनिस मॅटवीव यांनी आज मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित विविध महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी प्रेरणादायी संवाद साधला. अंतराळ संशोधन, प्रशिक्षण, विविध संधींचे दालन, तांत्रिक तयारी आणि मानवी क्षमतेच्या मर्यादा यांविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर नॅशनल अँड इंटरनॅशनल स्टूडेंट कोलॅबोरेशन अँड लिंकेजेस आणि विद्यार्थी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मॅटवीव यांनी घेतलेले प्रशिक्षण, 194 दिवसाहून अधिकचे फ्लाईट ड्युरेशन, चार स्पेस वॉक यासह संशोधन कार्याचा अनुभव विद्यार्थ्यांसमोर मांडला. त्यांनी अंतराळ मोहिमेतील दैनंदिन जीवन, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाचा मानवी शरीरावर होणारा परिणाम, तसेच अंतराळातील आव्हाने आणि शिस्तीचे महत्त्व याबद्दल सांगितले. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना मॅटवीव यांनी अंतराळ संशोधन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी विज्ञान, अभियांत्रिकी, संगणक तंत्रज्ञान आणि गणितातील भक्कम पायाभूत शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच कृत्रिम बुद्धीमत्तेमुळे अंतराळ क्षेत्रातील भविष्यातील बदल यावरही विद्यार्थ्यांना मार्दर्शन केले. याप्रसंगी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी अशा आंतरराष्ट्रीय संवादांमुळे विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि संशोधनाच्या क्षेत्रातील जागतिक दृष्टी मिळत असून अशा प्रेरणादायी संवादातून अंतराळ क्षेत्राबद्दलची उत्सुकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन अधिक दृढ होत असल्याचे सांगितले. मुंबई विद्यापीठाने आयोजित केलेला हा संवाद सत्र आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, संशोधन आणि नवोन्मेषाचा एक उल्लेखनीय नमुना ठरला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या दिशेने वाटचाल

भारताच्या समृद्ध आणि ऐतिहासिक परंपरेतील दिवाळी सणाचे महत्व पटवून देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाच्या वतीने ‘दिवाळी संध्या’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 26 हून अधिक देशातील वाणिज्य दुतावास आणि 61 हून अधिक देशातील परदेशी विद्यार्थ्यांनी हा दीपोत्सव अनुभवला असून, या परदेशी पाहूण्यांनी खास भारतीय व्यंजन आणि फराळाचा आस्वादही घेतला.सर कावसजी जहाँगीर दीक्षांत सभागृहात या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अर्जेंटिना, बेलारूस, ब्राझील, चिली, चीन, फ्रान्स, झेक रिपब्लिक, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण, इटली,  जापान, मॉरिशस, मेक्सिको, ओमन, पनामा,  नॉर्वे, रशिया, श्रीलंका, थायलंड, टर्की, व्हियतनाम, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलाया, बांग्लादेश आणि येमेन अशा विविध देशातील वाणिज्य दुतावास आणि 61 हून अधिक देशातील मुंबई विद्यापीठात विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रविष्ठ असलेले परदेशी विद्यार्थी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
mumbai universityfact checkMumbai University ExamMumbai University TimetableMumbai University Exam schedule

इतर बातम्या

KBC 17 च्या मंचावर बेशिस्तपणाच्या सीमा पार,अमिताभ म्हणाले,...

मनोरंजन