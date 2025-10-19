English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील Phoenix Marketcity मॉलमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ? एकावर हल्ला? 'तो' Video Viral पण...

Leopard In Mumbai Mall Video Goes Viral: हा बिबट्या व्हिडीओमध्ये मॉलच्या फ्लोअरवर सैरावैरा धावताना दिसत आहे. व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झालाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 19, 2025, 08:23 AM IST
मुंबईतील Phoenix Marketcity मॉलमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ? एकावर हल्ला? 'तो' Video Viral पण...
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे (फोटो व्हिडीओवरुन स्क्रीनग्रॅब)

Leopard In Mumbai Mall Video Goes Viral: महाराष्ट्रामध्ये सध्या बिबट्यांचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. खास करुन पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने बिबटे मानवी वस्तीत शिरुन स्थानिकांवर हल्ला करत असल्याने लोकांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलनं सुरु केली आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, शिरूर, अंबेगाव आणि खेड या तालुक्यांमध्ये बिबट्यांची मोठी संख्या असल्यामुळे शेती, ग्रामीण भाग आणि शहरी हद्दीपर्यंत बिबट्यांचा मुक्त संचार होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी आता 40 कोटी रुपये खर्च करुन बिबट्यांची नसबंदी केली जाणार आहे. एकीकडे पुण्यातील हे बिबट्या प्रकरण चर्चेत असतानाच दुसरीकडे मुंबईमधील मॉलमध्ये बिबट्या घुसल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. या व्हिडीओने सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवून दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं प्रकरण काय?

सध्या व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये बिबट्या मॉलमधून सैरावैरा पळताना दिसतोय. लोकांना पाहून तो इकडून तिकडे पळताना अचानक एका कचऱ्याच्या डब्यालाही धडकताना दिसतो. तसेच एक्सेलेटरवरील एका व्यक्तीवरही तो हल्ला करताना व्हिडिओ दाखवण्यात आलं असून अचानक एका उंच जाहीरातीच्या बोर्डवर उडी मारताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला असून व्हिडीओ पाहता पाहता व्हायरल झाला आहे. सदर व्हिडीओ मुंबईतील कुर्ला येथील फिनिक्स मार्केट सिटी मॉलमधील असल्याचा दावा केला जातोय. 

यामागील सत्य काय?

मुंबईतील फिनिक्स मार्केटसिटी मॉलमध्ये खरा बिबट्या फिरताना दिसल्याचा दावा केला जात असला तरी हा व्हिडीओ फेक असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा व्हिडीओ पूर्णपणे एआय म्हणजेच आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून तयार केलेला आहे. कोणत्याही विश्वासार्ह वृत्तसंस्थेने किंवा मॉल प्राधिकरणाने फिनिक्स मॉलमध्ये खरा बिबट्या असल्याचे पुष्टी केलेले नाही.

ठाण्यातल्या मॉलमध्ये खरच शिरलेला बिबट्या

हा व्हिडीओ खोटा असला तरी काही वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2019 मध्ये कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव होण्याच्या एक महिनाआधी ठाण्यातील प्रसिद्ध कोरम मॉलमध्ये बिबट्या शिरल्याचा प्रकार घडला होता. हा बिबट्या जवळच असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची मागील बाजू असलेल्या येऊरच्या जंगलातून नाल्यामधून अगदी कोरम मॉलपर्यंत आल्याची शक्यता त्यावेळी व्यक्त करण्यात आलेली. या बिबट्यानंतर कोरम मॉलजवळच असलेल्या 'सत्कार रेसिडन्सी' या फाइव्ह स्टार हॉटेलच्या मागील बाजूस असलेल्या झाडी झुडुपांमधून वनविभागाच्या मदतीने पकडण्यात आलं होतं. 20 फेब्रुवारी 2019 ला हा सारा घटनाक्रम घडला होता. या व्हायरल व्हिडीओमुळे ठाण्यातील बिबट्याच्या मॉल प्रवेशाची आठवण अनेकांना झाल्याचं दिसून आलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
fact checkVideoleopardMallfake

इतर बातम्या

ऐन दिवाळीत पाऊस बरसणार,पण उन्हाचा चटका कायम; 'या'...

महाराष्ट्र बातम्या