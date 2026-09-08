मुंबईत इस्कॉनमध्ये FDAचा छापा! किचनमध्ये कीटक, ड्रेन चोक अन् गंभीर त्रुटी; Govindasचा परवाना निलंबित

जुहू येथील इस्कॉनच्या अन्न आस्थापनांमध्ये अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. हरे क्रिश्ना लॅण्ड, जुहू येथील अन्न आस्थापनांची 3 सप्टेंबर 2026 रोजी तपासणी करण्यात आली. तपासणीत किचनमधील स्वच्छता, अन्न साठवणूक, कीटक नियंत्रण, कर्मचाऱ्यांचे आरोग्यविषयक रेकॉर्ड आणि अन्न हाताळणीच्या पद्धतींबाबत अनेक त्रुटी आढळल्याचे FDAने नमूद केले आहे. त्यानंतर 7 सप्टेंबर रोजी संबंधित अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी 3 सप्टेंबर रोजी जुहूतील इस्कॉन, हरे क्रिश्ना लॅण्ड परिसरातील अन्न आस्थापनांची तपासणी केली. अन्न तयार करण्यापासून ते साठवणूक आणि स्वच्छतेपर्यंतच्या विविध बाबींची पाहणी करण्यात आली. या तपासणीत अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन होत नसल्याच्या अनेक बाबी निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने कारवाईचा निर्णय घेतला.
तपासणीदरम्यान किचन आणि स्टोअर रूममध्ये कीटकांचा प्रादुर्भाव आढळल्याचं सांगण्यात आलं. त्याचबरोबर ड्रेन चोक झालेला आणि अन्नकचरा साचल्याचंही निदर्शनास आलं. अन्न तयार होणाऱ्या ठिकाणी अशा परिस्थितीमुळे स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पेस्ट कंट्रोल व्यवस्थेवरही एफडीएने गंभीर आक्षेप नोंदवला.
तपासणीत कच्चे, शिजवलेले आणि शाकाहारी पदार्थ यांची योग्य पद्धतीने स्वतंत्र साठवणूक किंवा हाताळणी होत नसल्याचे आढळले. अशा प्रकारे पदार्थांमध्ये योग्य विभाजन नसेल तर क्रॉस कंटॅमिनेशन म्हणजे एका पदार्थातील सूक्ष्मजंतू दुसऱ्या पदार्थात जाण्याचा धोका वाढतो. अन्न सुरक्षा राखण्यासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी, लसीकरण आणि अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण यासंदर्भातील आवश्यक नोंदी उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत समोर आले. अन्न व्यवसायातील कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि स्वच्छतेचे प्रशिक्षण हे अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे घटक आहेत.
आस्थापनात वापरल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची तसेच अन्नपदार्थांची नियतकालिक प्रयोगशाळा तपासणी केली जात नसल्याचे FDAच्या तपासणीत आढळल्याचे सांगण्यात आले. अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता तपासण्यासाठी अशा चाचण्या महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे संबंधित नोंदी आणि तपासणी प्रक्रियेबाबतही प्रशासनाने आक्षेप घेतला.
तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर गोविंदा रेस्टॉरंटसह संबंधित अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. 7 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला. परवाना निलंबित असताना संबंधित आस्थापनांना अन्न व्यवसाय सुरू ठेवता येणार नाही.
एफडीएने अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. निलंबनाच्या काळात व्यवसाय सुरू ठेवणे किंवा भविष्यात पुन्हा नियमांचे उल्लंघन आढळणे यासंदर्भात कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे संबंधित आस्थापनांना त्रुटी दूर करून आवश्यक अन्न सुरक्षा निकष पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.