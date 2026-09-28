मुंबईतील प्रसिद्ध हॉटेलच्या किचनमध्ये मेलेले झुरळ, उंदराची विष्ठा; FDAची मोठी कारवाई!

मुंबईतील प्रसिद्ध कयानी एण्ड कंपनी या खाद्य आस्थापनावर अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीएने मोठी कारवाई केली आहे. काळबादेवी येथील आस्थापनाची 27 सप्टेंबर रोजी तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान अन्न तयार करण्याच्या आणि साठवणुकीच्या ठिकाणी गंभीर स्वच्छता व अन्नसुरक्षा त्रुटी आढळल्याचा एफडीएचा दावा आहे. त्यानंतर आस्थापनाचा एफएसएसआय परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला असून अन्नपदार्थांची खरेदी, उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, विक्री आणि वितरण बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एफडीएच्या तपासणीत अन्न तयार करण्याच्या ठिकाणी मांजर आणि उंदरांची विष्ठा आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर जिवंत माश्या आणि मृत झुरळेही आढळल्याचा दावा एफडीएने केला आहे. अन्न तयार करण्याच्या परिसरातील या परिस्थितीमुळे खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
तपासणीदरम्यान रेफ्रिजरेटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्त साचल्याचे आढळल्याची नोंद एफडीएने केली आहे. तसेच प्रक्रिया विभागात उघडे सांडपाण्याचे मॅनहोल आढळल्याची माहिती देण्यात आली. अन्नपदार्थ हाताळल्या जाणाऱ्या परिसरात अशा प्रकारच्या त्रुटी आढळल्याने अन्न दूषित होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे प्रशासनाच्या कारवाईतून स्पष्ट झाले.
FDAच्या तपासणीत काही अन्नपदार्थ थेट जमिनीवर ठेवण्यात आल्याचे आढळले. त्याशिवाय कच्चे पीठ छापील वर्तमानपत्राने झाकून ठेवण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. कच्चे आणि तयार अन्नपदार्थ योग्य पद्धतीने वेगळे ठेवले नसल्याचेही तपासणीत समोर आले. यामुळे कच्च्या पदार्थांमधून तयार अन्नपदार्थ दूषित होण्याची शक्यता निर्माण होते.
अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक स्वच्छता नियमांचे पालन होत नसल्याचे FDAच्या तपासणीत आढळल्याचे सांगण्यात आले आहे. आवश्यक स्वच्छता आणि सुरक्षा किट्सचा वापर केला जात नसल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले. अन्न तयार करण्याच्या ठिकाणी स्वच्छता राखणे, कच्चे व तयार पदार्थ वेगळे ठेवणे आणि अन्न हाताळताना आवश्यक सुरक्षा उपाय करणे हे अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते.
एफडीएच्या मते, तपासणीत आढळलेल्या गंभीर अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छता त्रुटींमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला तात्काळ धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कयानी एण्ड चा एफएसएसआय परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला आहे. तसेच आस्थापनाला अन्नपदार्थांची खरेदी, उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, विक्री आणि वितरण तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील कारवाई आणि आस्थापनाकडून त्रुटी दूर करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबत प्रशासनाच्या तपासणीनंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.