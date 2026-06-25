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मुंढेंचं पुढलं टार्गेट मुंबईतील इडली-मेदूवडा? अन्न नाही विष? नमके कुठे बनतात हे पदार्थ माहितीये का?

साधारण महिन्याभरामध्ये कारवाईचा धडका लावणारे एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या टीमचं आता मुंबईकरांच्या सर्वात लाडक्या नाश्त्यापैकी एकाकडे लक्ष असून लवकरच यासंदर्भात कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जातेय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 25, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:12 AM IST
मुंढेंचं पुढलं टार्गेट मुंबईतील इडली-मेदूवडा? अन्न नाही विष? नमके कुठे बनतात हे पदार्थ माहितीये का?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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मुंढेंचं पुढलं टार्गेट मुंबईतील इडली-मेदूवडा? अन्न नाही विष? कुठे बनतात हे पदार्थ?
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