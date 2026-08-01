AI जनरेटेड व्हिडीओमुळे काँग्रेसचा बडा नेता अडचणीत, भाजपाकडून तक्रार! FIR दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

दिल्ली पोलिसांचे डीसीपी सुमित झा यांच्या नावाने एआय-जनरेटेड बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते भाई जगताप यांच्याविरोधात महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. महाराष्ट्र सायबरच्या नोडल सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक 0063/2026 नोंद करण्यात आला असून, भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 353(2) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भाजप सोशल मीडिया सह संयोजक निखिल भामरे यांच्या तक्रारीवर ही कारवाई करण्यात आली. एफआयआरनुसार, भाई जगताप वन (@Bhaijagtap1) या एक्स हँडलवरून दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा असल्याचा भास निर्माण करणारा एआय-जनरेटेड व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, पडताळणीत हा व्हिडिओ बनावट असल्याचे समोर आले असून, समाजात संभ्रम निर्माण करणे आणि जनतेची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने तो प्रसारित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास महाराष्ट्र सायबर पोलिसांकडून सुरू आहे.
भारतीय कायद्यानुसार खोटा एआय व्हिडिओ शेअर करणे कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकते. डीपफेक, सिंथेटीकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशनविरोधात तक्रार दाखल केल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.
कलम 66C – ओळख चोरी (आयडेंटीटी थेफ्ट)
कलम 66D – व्यक्तिमत्वाचा वापर करून फसवणूक (चिटींग बाय पर्सोनेशन)
कलम 66E – गोपनीयतेचे उल्लंघन
कलम 67 / 67A – अश्लील किंवा लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट सामग्री प्रकाशित/प्रसारित करणे
कलम 69A – सरकारला विशिष्ट सामग्री ब्लॉक करण्याचा अधिकार
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) मधील कलम 353 अंतर्गत खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा किंवा अहवाल प्रसारित करणे ज्यामुळे सार्वजनिक उपद्रव, भीती किंवा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. इतर कलमांमध्ये बदनामी, राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा, खोटी माहिती देणे इत्यादी लागू होऊ शकतात. संघटित सायबर गुन्ह्यांसाठी कलम 111 देखील वापरले जाऊ शकते. व्यक्तिगत डेटा संमतीशिवाय वापरून डीपफेक तयार केल्यास दंड लागू होऊ शकतो.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयाने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कायद्यात 2026 साली केलेल्या बदलांनुसार, सिंथेटीकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन म्हणजेच एसजीआयची व्याख्या केली आहे – यात डीपफेक, एआय-नजरेटेड/अल्ट्रेटेड व्हिडिओ, इमेज, व्हॉइस क्लोनिंग इत्यादींचा समावेश असतो. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर एआय-जनरेटेड सामग्री असं स्पष्टपणे लेबल करणे बंधनकारक आहे. काही प्रकारच्या हानिकारक/बेकायदेशीर सामग्री काढून टाकण्याची मुदत कमी केली आहे. प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांना कायद्याचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या परिणामांबाबत माहिती देणे आणि तांत्रिक उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे