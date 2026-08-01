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AI जनरेटेड व्हिडीओमुळे काँग्रेसचा बडा नेता अडचणीत, भाजपाकडून तक्रार! FIR दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओसंदर्भात कायदा नेमकं काय सांगतो? नक्की घडलंय काय? जाणून घ्या सविस्तर

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 01, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:57 AM IST
AI जनरेटेड व्हिडीओमुळे काँग्रेसचा बडा नेता अडचणीत, भाजपाकडून तक्रार! FIR दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
Image Credit: या प्रकरणामध्ये एफआयआर दाखल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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