धुरंधर 2 च्या 'त्या' सीनमुळे निर्माते अडचणीत, मुंबईतील शीख समुदायाकडून 2 तक्रारी दाखल

FIR On Dhurandhar Producer And Actor R. Madhavan: धुरंधर पेक्षा चित्रपटाचा दुसरा भाग सध्या खुपच चर्चेत आहे. बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जून रामपाल, अभिनेत्री सारा अर्जून अशा अनेक कलाकारांनी चित्रपटात कमालीची भूमिका केली आहे. दरम्यान, सगळीकडे चित्रपटाचे आणि आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाचे कौतुक होत असताना, केवळ एका सीनमुळे हा चित्रपट वादाच्या जाळ्यात अडकला आहे. मुंबईमधील शिवसेना शिंदे गटाचे नेत आणि सिख्स इन महाराष्ट्र या संघटनेटे अध्यक्ष गुरज्योत सिंह कीर यांनी चित्रपटाचे निर्माते आणि अभिनेता आर, माधवन यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकार जाणून घेऊया.
चित्रपटाच्या द रिवेंज धुरंधर या दुसऱ्या भागात एका सीनमध्ये हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) आणि गुप्तहेर संचालक अजय सन्याल (आर. माधवन) समोरा-समोर बसलेले असताना, शीख धर्माच्या गुरू ग्रंथ साहिब या पवित्र रचनेतील एका संग्रहाचा उच्चार करतात. यावेळी अजय सन्यालची भूमिका साकारणारा आर. माधवन धुम्रपान करत असतो. याच दृश्याला अधोरेखित करत, गुरज्योत सिंह कीर यांनी मुंबईतील मुलंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार धुम्रपान करत गुरबानी म्हणणे हे शीख परंपरांचा अपमान करते आणि गुरु गोविंद सिंह आणि गुरबानी यांच्याप्रती अनादर दर्शवते.
दरम्यान, गुरज्योत यांनी त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर एक व्हिडीओ शेअर करत चित्रपटाचा जाहीर निषेध केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, 'धुरंधर 2 च्या निर्मात्यांनी गुरबानीचा जो उघड अपमान केला आहे, त्याचा मी तीव्र निषेध करतो. अभिनेता मॅडी रणवीरसिंहसोबत सिगारेट ओढत आहे आणि 'सिरासो पहचानिये जो लडे दीन के हेथ' ही पवित्र गुरबानी म्हणत असल्याचे दाखवणे, हे अत्यंत दुःखदायक आणि अस्वीकार्य आहे. गुरबानी हा केवळ संवाद नाही तर, ती दैवी, पवित्र आहे आणि शीख समुदायासाठी तिचे अफाट आध्यात्मिक महत्त्व आहे. असे बेजबाबदार चित्रण आमच्या श्रद्धेबद्दल असंवेदनशीलता दर्शवते.'
तसेच पुढे शीख समुदायाला याप्रकाराबद्ल शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन करत गुरज्योत यांनी निर्माते आणि अभिनेत्याला काळे झेंडे दाखवण्याचे आवाहान केले आहे. ते म्हणाले, मी संपूर्ण शीख समुदायाला आवाहन करतो की, त्यांनी एकजूट होऊन या अपमानाचा शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करावा. जर जबाबदार असलेल्या आदित्य धर, आर. माधवन आणि रणवीर सिंह यांनी एसजीपीसी आणि शीख समुदायाची मनापासून माफी मागितली नाही, तर ते जिथे कुठे दिसतील तिथे त्यांना काळे झेंडे दाखवा. '
दरम्यान, यानंतर निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, नंतर ते अधिकृत नसल्याचेही स्पष्ट झाले. आता मुंबई पोलीस याबाबतच्या कारवाईत समर्थन देतील का? निर्माते आणि अभिनेते याबाबत शीख समुदायाची माफी मागतात का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.