Bullet Train: देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचा फोटो अखेर समोर! नाक आणि डोळ्यांनी वेधलं लक्ष; असा असेल संपूर्ण मार्ग

India Bullet Train First Look: देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचा पहिला फोटो समोर आला आहे. फोटोमध्ये ट्रेनचा पुढील भाग एखाद्या विमानाप्रमाणे भासत आहे. पुढील भागात नाक आणि डोळ्यांचा भास होत असल्याने ते जास्त लक्ष वेधून घेत आहे.
India's Bullet Train Revealed: भारतीय रेल्वेने बहुप्रतिक्षित देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचा पहिला लूक अखेर सर्वांसमोर आणला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने राजनधानी दिल्लीमधील आपल्या कार्यालयाच्या गेट क्रमांक 4 वर प्रस्तावित बुलेट ट्रेनचा फोटो, व्हिडीओ रिलीज केला आहे. हा फोटो समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा देशभरात बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चर्चेचा विषय झाला आहे. रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, ही हाय-स्पीड ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोअरवर चालवली जाणार आहे. फोटो पाहिल्यानंतर ट्रेनचं डिझाइन अत्याधुनिक आणि एअरोडायनॅमिक दिसत आहे. या बुलेट ट्रेनलाही वंदे भारतप्रमाणे भगवा रंग देण्यात आलं आहे. ट्रेनचा पुढील भाग एखाद्या विमानाप्रमाणे डिझाइन करण्यात आला आहे. यावरुन या ट्रेनच्या वेगाचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत माहिती दिली होती की, 508 किमी लांब मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली या मार्गाने जाणार आहे. या मार्गावर एकूण 12 स्थानकं असणार आहेत, ज्यामध्ये मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश आहे.
रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरातमधील वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरूच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद आणि साबरमती स्थानकांवर पायाभरणीचं काम पूर्ण झालं आहे. महाराष्ट्रातील ठाणे, विरार आणि बोईसर स्थानकांवर बांधकाम सुरू आहे. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थानकावरील खोदकाम जवळपास पूर्ण होत आलं आहे. समुद्राखालच्या बोगद्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. घणसोली आणि शिळफाटा दरम्यानच्या समुद्राखालच्या बोगद्याचा 4.8 किमीचा भाग पूर्ण झाला आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टअंतर्गत आतापर्यंत नदीवरील 17 पुलांचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे. गुजरातमध्ये नर्मदा, माही, ताप्ती आणि साबरमती सारख्या मोठ्या नद्यांवर उभारण्यात येणाऱ्या पुलाचं कामही अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रातही नदीवरील चार पुलांचं काम सुरु आहे.
भारतीय रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पामुळे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला बळकटी मिळेल. चेन्नई येथील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) आणि बंगळुरु येथील बीईएमएल लिमिटेड संयुक्तपणे स्वदेशी बनावटीच्या हाय-स्पीड ट्रेन सेट्स विकसित करत आहेत. या गाड्यांचा डिझाइन वेग ताशी 280 किलोमीटर असेल.