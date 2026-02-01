Union Budget 2026: मुंबई आणि पुण्याची लागली 'लॉटरी'? कोणत्या नव्या 7 प्रकल्पांची अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा?

देशभरात सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की यामुळे आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रांमधील संपर्क वाढेल. अर्थसंकल्पात देशभरातील अनेक शहरांना हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरने जोडण्याची योजना देखील समाविष्ट आहे. त्याचा उद्देश प्रमुख महानगरीय क्षेत्रांना औद्योगिक आणि धार्मिक केंद्रांशी जोडणे आहे. मुंबईकरांसाठी आणि पुणेकरांसाठी ही लॉटरी असल्याच म्हटलं जात आहे.
मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
अर्थमंत्र्यांनी देशात ७ नवे हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये मुंबई-पुणे दरम्यान समर्पित हाय-स्पीड ट्रॅक बांधला जाईल. यामुळे या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ ९० मिनिटांपेक्षाही कमी होणार आहे.
पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड लिंक
पुण्यातील आयटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला दक्षिण भारताशी जोडण्यासाठी पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉर सुरू केला जाणार आहे. यामुळे सोलापूर आणि आजूबाजूच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल.
मुंबई मेट्रो विस्तारीकरण
मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी (MMR) केंद्राने मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. यात प्रामुख्याने मेट्रो लाईन ४ (वडाळा-कासारवडवली) आणि मेट्रो लाईन ५ (ठाणे-कल्याण) च्या कामांना वेग दिला जाईल.
ठाणे-बोरीवली अंडरग्राउंड टनेल
मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ठाणे-बोरीवली भुयारी मार्गासाठी केंद्राने राज्याला सहकार्य आणि निधी देण्याचे मान्य केले आहे. या प्रकल्पामुळे घोडबंदर रोडवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल.
सिटी इकॉनॉमिक रिजन
मुंबई आणि पुण्याला 'सिटी इकॉनॉमिक रिजन' म्हणून विकसित करण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत शहरांमधील पायाभूत सुविधांचे नियोजन थेट आर्थिक विकासाशी (उदा. पुण्यातील IT हब आणि मुंबईतील फिनटेक) जोडले जाईल.
सेमीकंडक्टर मिशन २.०
पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव या औद्योगिक पट्ट्यासाठी ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. ४०,००० कोटी रुपयांच्या या मिशनमुळे पुण्यातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांना मोठा फायदा होणार असून रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील.
कोस्टल कनेक्टिव्हिटी आणि वॉटरवेज
मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर जलवाहतूक (Waterways) वाढवण्यासाठी आणि प्रलंबित असलेल्या काही कोस्टल रोड कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना 'पीएम गतिशक्ती' अंतर्गत प्राधान्य देण्यात आले आहे.