मिलिंद देवरांची कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी! लोकसभा निवडणुकीआधी मोठ्या हालचालींना सुरुवात

Former Congress MP Milind Deora: लोकसभा निवडणुकीचे वारे घोंगावू लागले आहेत. अशावेळी सर्वच राजयकी पक्ष आणि त्यांचे संभाव्य उमेदवार आपले खुंटे बळकट करण्याच्या कामाला लागले आहेत. प्रत्येक उमेदवार आपल्यासाठी सुरक्षित मतदार संघ आणि प्रत्येक पक्ष आपल्यासाठी भक्कम उमेदवाराच्या शोधात आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा शिंदे गटात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दरम्यान मिलिंद देवरा यांनी आपल्या कॉंग्रेस नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर याबद्दल माहिती दिली आहे.

काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा हे आज शिंदे गटात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. देवरा काँग्रेसमध्ये नाराज असून ते काँग्रेसचा हात सोडणार असल्याची चर्चा आहे.दक्षिण मुंबई लोकसभा जागा कोणाची यावरुन ठाकरे गट आणि काँग्रेस पक्षात मतभेद वाढलेयत.यात ही जागा ठाकरे गट लढणार असल्याने मिलिंद देवरांनी नाराजी व्यक्त केली.त्यामुळे देवरा आज शिंदेंच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश करणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगतेय.

मिलिंद देवरा शिंदे गटात गेल्यास दक्षिण मुंबई लोकसभा जागेसाठी देवरा विरुद्ध अरविंद सावंत अशी लढत पाहायला मिळणार आहे.

Today marks the conclusion of a significant chapter in my political journey. I have tendered my resignation from the primary membership of @INCIndia, ending my family’s 55-year relationship with the party.

I am grateful to all leaders, colleagues & karyakartas for their…

— Milind Deora | मिलिंद देवरा (@milinddeora) January 14, 2024