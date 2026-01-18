English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुलगा नगरसेवक झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याचं निधन; फडणवीसही हळहळले

Former Maharashtra BJP Minister Death In Mumbai: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाच्या या ज्येष्ठ नेत्याचं निधन म्हणजे भाजपा परिवारात मोठी पोकळी निर्माण करणारे असल्याचं श्रद्धांजली अर्पण करताना म्हटलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 18, 2026, 01:59 PM IST
फडणवीसांनीही वाहिली श्रद्धांजली (फाइल फोटो)

Former Maharashtra BJP Minister Death In Mumbai: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर महापौर पदावरुन बातम्या सुरु असतानाच या निवडणुकीमध्ये आपल्या मुलाच्या विजयासाठी जोमाने प्रचारात उतरलेल्या भाजपाच्या एका जेष्ठ नेत्यांचं आकस्मिक निधन झालं आहे. मुंबई भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि मुंबईतील उत्तर भारतीयांचे नेते अशी ओळख असणारे ज्येष्ठ नेते राज के. पुरोहित यांचं निधन झालं आहे. राज पुरोहित 71 वर्षांचे होते. मुंबईतील खासगी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाचं वृत्त भाजपाच्या मीडिया सेलने दिलं आहे.

अभ्यासू नेता काळाच्या पडद्याआड

राज के. पुरोहित यांचे पार्थिव आज सकाळी राजहंस बिल्डिंग, जी रोड, मरीन ड्राइव्ह, मुंबई येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. राज के पुरोहित हे मुंबई भाजपच्या वर्तुळातील मोठे नाव होते. त्यांनी राज्य सरकारमध्ये मंत्रिपदही भुषविले होते. त्यांच्या निधनाने एक अनुभवी, अभ्यासू आणि जनतेशी नाळ जोडलेला नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.

आक्रमक नेते अशी राज पुरोहित यांची ओळख

राज के. पुरोहित हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि आक्रमक शैलीसाठी ओळखले जायचे. विधानसभेत जनतेचे प्रश्न मांडताना त्यांचा आवाज नेहमीच बुलंद असायचा. सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी ते राजभाई म्हणून परिचयाचे होते. गिरगाव, काळबादेवी आणि मुंबादेवी परिसरातील स्थानिक प्रश्नांवर त्यांची मोठी पकड होती. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच राजकीय क्षेत्रातून शोक व्यक्त होत आहे.राज के. पुरोहित यांच्या निधनाने पक्षाने एक निष्ठावान नेता आणि मार्गदर्शक गमावला आहे. मुंबईच्या विकासात आणि पक्ष वाढवण्यात त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहील, अशा शब्दांत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या पश्चात त्यांचा परिवार आणि मोठा चाहता वर्ग आहे. त्यांच्या पार्थिवावर आज मुंबईत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

मुलगा नगरसेवकपदाची निवडणूक जिंकला

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत वॉर्ड क्रमांक 221 मधून राज पुरोहित यांचा मुलगा आकाश पुरोहित विजयी झाला होता. राज पुरोहित हे एकेकाळी मुंबई भाजपामधील सामर्थ्यशाली नेते म्हणून ओळखले जात होते. दक्षिण मुंबईत त्यांचा मोठा दबदबा होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये  ते राजकारणातून काहीसे दूर झाले होते.

मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली श्रद्धांजली

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमच्या सर्वांचेच जवळचे मित्र राज पुरोहितजी यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय दुःखद आहे. त्यांच्या निधनाने भाजपा आणि एकूणच मित्र परिवाराने एक दिलदार व्यक्तिमत्व गमावले आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरोहित यांना श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं आहे. "आमदार, प्रतोद आणि भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष म्हणून त्यांनी विविध भूमिकांमध्ये पक्षाच्या विस्तारात मोठे योगदान दिले. संघटनात्मक प्रक्रियेत एक भक्कम आधार म्हणून ते सदैव उभे असायचे. दृढता आणि आक्रमकता हा त्यांचा स्थायीभाव होता. सदैव उत्साही, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आणि सकारात्मकता त्यांच्या ठायी असायची. व्यापारी वर्गात सुद्धा ते लोकप्रिय होते आणि त्यांचे नेतृत्व करीत अनेक प्रश्नांना त्यांनी वाचा फोडली, ते प्रश्न सोडवून घेतले. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सुद्धा प्रचारात त्यांनी स्वतःला झोकून दिले होते. त्यांचे निधन भाजपा परिवारात मोठी पोकळी निर्माण करणारे आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत," असं फडणवीस म्हणाले.

