मुंबईत पावसाचा चौथा बळी! धावत्या बाईकवर कोसळलं झाड, 18 वर्षांच्या तरुणाचा दुर्देवी मृत्यू

मुंबईत गेल्या आठवडाभरापासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. शनिवारी झालेल्या पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले होते. तर, रविवारीही पावसाचाही जोर कायम आहे. रविवारी सकाळीच कुर्ल्यात झाड कोसळून एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतही एका 18 वर्षांच्या तरुणाचा झाडाची फांदी कोसळून मृत्यू झाला आहे. मुंबईतील धोकादायक झाडांमुळं चौथा बळी गेल्याने संतापाचे वातावरण आहे.
आरे कॉलनीत चालत्या दुचाकीवर झाडाची फांदी कोसळून 18 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. शनिवारी दुपारी मुसळधार पावसादरम्यान आरे कॉलनीतील युनिट क्रमांक 13 रस्त्यावर ही दुर्घटना घडली आहे. मृत तरुणाचे नाव हसन रझा जहांगीर आलम सय्यद (18) असं आहे. हसन रझा हा साकीनाका परिसरातील रहिवासी होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मित्रांसोबत दुचाकीवरुन जात असताना झाडाची मोठी फांदी त्याच्या डोक्यावर कोसळली. डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला मलाड पूर्व येथील बाळाजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
कुर्ल्यात झाड कोसळून ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झालाय. कुर्ला येथील नौपाडा कमानी परिसरात हिंदी बीएमसी शाळा गोम्स गाऊन बिल्डिंगजवळ एक झाड कोसळले होते. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.
मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळं मिरा-भाईंदर परिसरात हृदयद्रावक अपघात घडला आहे. धावत्या दुचाकीवर अचानक नारळाचे झाड कोसळल्याने 35 वर्षीय तरुण गंभीर जखमी झाला होता. दोन दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पावसाळ्यात धोकादायक ठरणाऱ्या जुन्या व उंच झाडांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
हवामान खात्याकडून मुसळधार पावसाचा किंवा जोरदार वाऱ्याचा इशारा दिला असल्यास शक्यतो अनावश्यक प्रवास टाळावा. मोठ्या झाडांखाली वाहन उभे करू नये तसेच अशा भागातून जाताना विशेष सावधगिरी बाळगावी. आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी त्वरित संपर्क साधणे महत्त्वाचे ठरते.
या दुर्घटनेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित विभागांनी धोकादायक झाडांची तातडीने तपासणी करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पावसाळ्यात नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत नियमित पाहणी, आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा आणि जनजागृती यावर अधिक भर देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.