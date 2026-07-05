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मुंबईत पावसाचा चौथा बळी! धावत्या बाईकवर कोसळलं झाड, 18 वर्षांच्या तरुणाचा दुर्देवी मृत्यू

मुंबईत धोकादायक झाडाचा चौथा बळी गेला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा धोकादायक झाडांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:09 PM IST
मुंबईत पावसाचा चौथा बळी! धावत्या बाईकवर कोसळलं झाड, 18 वर्षांच्या तरुणाचा दुर्देवी मृत्यू
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईत पावसाचा चौथा बळी! धावत्या बाईकवर कोसळलं झाड, 18 वर्षांच्या तरुणाचा दुर्देवी मृत्यू
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