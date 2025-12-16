गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडबाबत मोठी अपडेट, पश्चिम ते पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ट्रॅफिक कमी होणार

Goregaon Mulund Link Road: मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱया महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2026मध्ये खुला होण्याची शक्यता असतानाच या प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.या टप्प्यात गोरेगाव पूर्वेकडील आरे कॉलनी परिसरातून पश्चिम द्रुतगती मार्गाकडून येणारा रस्ता आणि मुलुंड पूर्वेकडील जंक्शन सुधारणा यांचा समावेश आहे.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचे बांधकाम गेल्या काही महिन्यांपासून वेगाने सुरू असून आता पुर्णत्वाकडे जात आहे. पहिल्या टप्प्यात 12.2 किमी लांबीचा प्रकल्प असून अंतिम टप्पा 2026 पर्यंत नागरिकांच्या सेवेत येण्याची शक्यता आहे. या रस्त्यामुळं शहरातील पूर्व-पश्चिम प्रवास सोप्पा होणार आहे. पहिल्या टप्प्या पूर्णत्वाकडे जात असतानाच चौथ्य टप्प्याच्या कामालाही मुहूर्त मिळाला आहे. या टप्प्यातील कामासाठी तब्बल 1 हजार 232 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी पाच वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हा मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा चौथा महत्त्वाचा जोडरस्ता ठरणार आहे. सध्याच्या जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर वाहतूक ताण कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे.यातील चौथा टप्पा हा संपूर्ण प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा टप्पा मानला जात आहे. कारण याच टप्प्यात गोरेगाव पूर्व, मुलुंड पूर्व आणि ईस्टर्न एक्स्प्रेस महामार्ग यांची थेट वाहतूक जोडणी तयार होणार आहे. शिवाय ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे आणि जेएमएलआर जंक्शनचे सुधारणा काम करण्यात येणार असून, सुमारे 1,330 मीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे.
चौथ्या टप्प्यात फ्री लेफ्ट टर्न मार्ग हा महत्त्वाचा घटक असणार आहे. ठाणे-एरोली, एरोली-मुंबई, मुंबई-नाहूर आणि नाहूर-ठाणे या चारही दिशांना स्वतंत्र फ्री लेफ्ट लेन देण्यात येणार असून, त्यामुळे वळणांवरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. याशिवाय क्लोव्हर लीफ इंटरचेंज उभारल्यामुळे इंटरचेंजमुळे पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक विभागली जाईल. प्रकल्प बांधकामाच्या काळात नाहूर ते एरोली आणि एरोली ते नाहूर या दिशेने प्रत्येकी सुमारे 1,600 मीटर लांबीचे अॅट-ग्रेड रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. तसेच तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी बायपास रस्ते तयार करण्यात येणार असून, वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.