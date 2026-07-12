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स्विगी इस्टामार्टवरून सामान ऑर्डर करत असाल तर सावधान, मुंबईत धक्कदायक प्रकार समोर

Swiggy Instamart: देशात स्विगी इस्टामार्ट सारख्या फास्ट प्लॅटफॉर्म्सद्वारे खाद्यपदार्थ आणि पेये मागवण्याचा कल वाढत आहे. परंतु त्यासोबतच ग्राहकांच्या तक्रारींमध्येही वाढ होत आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 12, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:03 PM IST
स्विगी इस्टामार्टवरून सामान ऑर्डर करत असाल तर सावधान, मुंबईत धक्कदायक प्रकार समोर

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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