स्विगी इस्टामार्टवरून सामान ऑर्डर करत असाल तर सावधान, मुंबईत धक्कदायक प्रकार समोर

देशात क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे किराणा आणि खाद्यपदार्थ मागवण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना, उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांच्या तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) स्विगी इस्टामार्टला नऊ नोटिसा बजावल्या आहेत. ग्राहकांनी केलेल्या अनेक तक्रारींमध्ये मुदतबाह्य, खराब, सडलेले, दूषित आणि खाण्यास अयोग्य अन्नपदार्थ पुरविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत FSSAI ने कंपनीकडून सविस्तर स्पष्टीकरण आणि नियमांचे पालन केल्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठरावीक कालावधीत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
FSSAI ने कंपनीला संबंधित घटनांबाबत आवश्यक कागदपत्रांसह माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच गुणवत्ता तपासणी, अन्न सुरक्षा निरीक्षण, इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन, स्टॉक रोटेशन, स्वच्छता, साठवणूक, उत्पादन हाताळणी आणि अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली याबाबतही सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तपासादरम्यान NOICE Eggs हे उत्पादन FSSAI परवान्यात नमूद नसलेल्या उत्पादन श्रेणीत विकले जात असल्याचे आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित उत्पादनासाठी वैध परवाना मिळेपर्यंत त्याची विक्री थांबवावी आणि आवश्यक असल्यास परवान्यात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज करावा, असे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले होते. ग्राहकांनी स्विगी इस्टामार्ट मार्फत खराब अंडी, दूध तसेच पॅकेज्ड फूडची डिलिव्हरी झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये मुदत संपल्यानंतरही उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तपासात अक्षयकल्प ऑरगॅनिक अंडी या ब्रँडची काही अंडी मुदतबाह्य, सडलेली, दुर्गंधीयुक्त आणि खराब अवस्थेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ती मानवी सेवनासाठी अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
ठाण्यातील नौपाडा परिसरातील शिवानंद सोसायटीच्या तळमजल्यात असलेल्या एम/एस राजदी रिटेल प्रा. लि. या कंपनीच्या गोदामावर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कारवाई करत ते सील केले आहे. ही कंपनी एका प्रसिद्ध ऑनलाइन ब्रँडच्या नावाने दूध, ब्रेड आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचा पुरवठा करत होती. तपासादरम्यान येथे गांजा सेवनासाठी वापरले जाणारे रोलिंग पेपरही विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे समोर आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. स्थानिक रहिवाशांकडून सातत्याने मिळालेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, मुदतबाह्य दूध, ब्रेड आणि इतर नाशवंत वस्तू सोसायटीच्या परिसरात वारंवार टाकल्या जात होत्या. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरून अस्वच्छतेची गंभीर समस्या निर्माण झाली होती.
तक्रार करणाऱ्या नागरिकांनी गोदामातील कर्मचाऱ्यांकडून दमदाटी केल्याचाही आरोप केला आहे. शनिवारी सकाळी तपासणीसाठी आलेल्या महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांशीही कर्मचाऱ्यांनी अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेनंतर स्थानिक भाजप नगरसेवक संजय वाघुळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आणि ठाणे अन्न व औषध प्रशासनाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर FDA ने कारवाई करत संबंधित गोदाम सील केले असून पुढील तपास सुरू आहे.
तक्रारींमध्ये कक्के दा पराठा हे उत्पादनही खराब अवस्थेत ग्राहकांना मिळाल्याचा उल्लेख आहे. त्यातून दुर्गंधी येत होती आणि ते खाण्यास योग्य नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्राहकांनी तक्रार करूनही आवश्यक ती कारवाई करण्यात आली नसल्याचेही सांगितले गेले आहे.
याशिवाय, मुलांच्या खाद्यपदार्थांपैकी एका उत्पादनाची साठवणूक आणि हाताळणी योग्य पद्धतीने न झाल्याने ते असुरक्षित अवस्थेत ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही तक्रारींमध्ये ग्राहकांनी परत केलेले खराब उत्पादन पुन्हा दुसऱ्या ग्राहकाला पाठवण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. सध्या या सर्व प्रकरणांबाबत FSSAI कडून पुढील तपास सुरू असून, कंपनीच्या स्पष्टीकरणानंतरच पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.