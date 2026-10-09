/शिवसेनेत मोठी खळबळ! गजानन कीर्तिकरांची उघड नाराजी, एकनाथ शिंदे संतापले; म्हणाले, ‘आम्हाला विचार करावा लागेल’

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते गजानन कीर्तिकर यांच्या नाराजीमुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. ‘मी पक्षात नाराज आहे, मात्र मी दलबदलू नाही. पक्ष सोडणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका कीर्तिकर यांनी मांडली आहे. दरम्यान, त्यांच्या नाराजीच्या बातम्या आणि पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्या गटात परतण्याच्या चर्चांनंतर एकनाथ शिंदे संतापल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे शिवसेनेत नेमकं काय घडतंय, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते गजानन कीर्तिकर यांनी पक्षातील नाराजीबाबत उघडपणे भाष्य केल्याने राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली. आपण पक्षात नाराज असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, नाराजी म्हणजे पक्ष सोडण्याचा निर्णय नव्हे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘मी दलबदलू नाही आणि पक्ष सोडणार नाही,’ या त्यांच्या विधानामुळे सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गजानन कीर्तिकर पक्षात नाराज असल्याच्या बातम्यांबरोबरच ते पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत परतणार असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या. या चर्चांमुळे शिंदे गटातील राजकीय हालचालींकडे लक्ष वेधले गेले. मात्र, कीर्तिकर यांनी आपण पक्ष सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे त्यांच्या पुढील भूमिकेबाबत उत्सुकता कायम आहे. ठाकरे गटात परतण्याच्या चर्चांना त्यांच्या विधानातून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
गजानन कीर्तिकर यांच्या नाराजीच्या बातम्या समोर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कीर्तिकर यांच्या वक्तव्यामुळे पक्षात संभ्रम निर्माण होत असल्याचे नेतृत्वाला वाटत असल्याची चर्चा आहे. ‘असं असेल तर आम्हाला विचार करावा लागेल,’ अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, या कथित नाराजीबाबत शिंदे यांची अधिकृत भूमिका समोर आल्याशिवाय या वृत्ताला अंतिम स्वरूप देता येणार नाही.
गजानन कीर्तिकर यांचा संध्याकाळी एक कार्यक्रम नियोजित असल्याची माहिती आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचे की नाही, याबाबतही निर्णय घ्यावा लागेल, असे शिंदे यांनी म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘घडलेल्या घटनेवर खुलासा करा,’ अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे कीर्तिकर यांच्या वक्तव्याबाबत पक्षांतर्गत स्पष्टीकरण मागितले जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
गजानन कीर्तिकर यांनी पक्षातील नाराजी मान्य केली असली, तरी पक्ष सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे संतापल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत असल्याने या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कीर्तिकर यांची नाराजी नेमकी कोणत्या कारणामुळे आहे, त्यावर पक्षनेतृत्व काय भूमिका घेणार आणि या घडामोडींचा पक्षाच्या अंतर्गत समीकरणांवर काय परिणाम होणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. सध्या तरी पक्ष सोडण्याच्या चर्चांपेक्षा कीर्तिकर यांच्या नाराजीवर तोडगा निघतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.