Marathi News
  • नवी मुंबईत गणेश नाईकांची मंदा म्हात्रेंवर कुरघोडी?? 13 म्हात्रे समर्थकांना विनासहीचा एबी फॉर्म

नवी मुंबईत गणेश नाईकांची मंदा म्हात्रेंवर कुरघोडी?? 13 म्हात्रे समर्थकांना विनासहीचा एबी फॉर्म

Navi Mumbai Election: महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नेत्या-नेत्यांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण पाहायला मिळालं. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 30, 2025, 08:33 PM IST
नवी मुंबई

Navi Mumbai Election: महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नेत्यांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण पाहायला मिळालं.नवी मुंबई भाजपमध्ये गणेश नाईक गट आणि मंदा म्हात्रे गट असे दोन गट आहेत. मात्र मंदा म्हात्रेंच्या समर्थकांना कोरे एबी फॉर्म देऊन त्यांच्या फॉर्मवर सही करण्यास भाजप जिल्हाध्यक्षांनी आयत्यावेळी टाळाटाळ केली. त्यावरुन मोठा गदारोळ माजला. 

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नेत्या-नेत्यांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण पाहायला मिळालं. नवी मुंबई भाजपमध्ये गणेश नाईक गट आणि मंदा म्हात्रे गट असे दोन गट आहेत. निवडणुकीतल्या तिकीट वाटपात गणेश नाईकांचा वरचष्मा पाहायला मिळाला. मंदा म्हात्रेंनी त्यांचं प्रभावक्षेत्र असलेल्या बेलापूर भागात तब्बल 13 समर्थकांसाठी उमेदवारीची मागणी केली होती. 

भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश पाटील यांनी एबी फॉर्म देताना ते फॉर्म कोरे दिले.नंतर सही करु असं सांगून वेळ मारुन नेली. पण जेव्हा फॉर्मवर सही करण्याची वेळ आली तेव्हा राजेश पाटील गायब झाल्याचा आरोप मंदा म्हात्रेंनी केलाय. शेवटी जेव्हा संपर्क झाला तेव्हा फक्त 4 जणांना उमेदवारी देण्याचं आश्वासन दिलं. देऊ केलेल्या जागाही विरोधक तुल्यबळ असलेल्या दिल्याचा आरोप मंदा म्हात्रेंनी केलाय.

कोरे एबी फॉर्म देऊन आयत्यावेळी सही करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. निष्ठावान कार्यकर्त्यांची एकप्रकारे ही फसवणूक असल्याचा आरोप भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलाय. भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीनं जेवढ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली तेवढ्या सगळ्या उमेदवारांचे एबी फॉर्मवर सह्या केल्याचं संजीव नाईकांनी सांगितलं. मंदा म्हात्रेंचा याबाबत काही गैरसमज झाल्याचा दावा संजीव नाईकांनी केलाय.

गणेश नाईक आणि त्यांचं कुटुंब नवी मुंबईत मनमानी करत असल्याचा आरोप मंदा म्हात्रेंनी केलाय. गणेश नाईकांनी 111 जागा जिंकूनच दाखवाव्या असं आव्हानच मंदा म्हात्रेंनी दिलीय. उमेदवारीवरुन नवी मुंबई भाजपात यादवी माजलीय. अंतर्गत संघर्ष वाढल्यानं महापालिकेचा निकाल भाजपला फार अनुकूल लागेल असं कार्यकर्त्यांना वाटत नाही. हा संघर्ष येत्या काळात आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

