Marathi News
Ganeshotsav 2025 : ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होतो ते क्षण जवळ आलाय. यावर्षी, चिंचपोकळीचा चिंतामणी हा छत्रपती संभाजी महाराजांवर आधारित असून गणपतीची मूर्ती राजेशाही मराठा सौंदर्याने प्रेरित सिंहासनावर विराजमान आहे.  

नेहा चौधरी | Updated: Aug 16, 2025, 10:27 AM IST
Ganeshotsav 2025 : चिंचपोकळीचा चिंतामणी आगमनासाठी मुंबई सज्ज; तारीख, वेळ ते वाहतूक व्यवस्था, पाहा A To Z माहिती एका क्लिकवर

Chinchpokli Cha Chintamani Aagman Sohala 2025 : मुंबईतील 105 वर्षे जुन्या गणेशमंडळाच्या मूर्तीची पहिली झलक पाहण्यासाठी लोक उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. चिंचपोकळी सार्वजनिक उत्सव मंडळाची स्थापना 1920 मध्ये करण्यात आली. मुंबईकरांची प्रतीक्षा जवळजवळ संपली असून बहुप्रतिक्षित चिंचपोकळीचा चिंतामणी आगमन सोहळा रविवार, 17 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. जो मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित गणेशमूर्तींपैकी एकाच्या भव्य आगमनाचे प्रतीक आहे. दरवर्षी, लाखो भाविक त्यांच्या लाडक्या 'चिंतामणी'ची पहिली झलक पाहण्यासाठी चिंचपोकळी इथे येतात. ज्यांचे भव्य आगमन हे दृश्य आणि आध्यात्मिक दृश्यापेक्षा कमी नसतं. पुन्हा तोच उत्साह, पुन्हा तोच जल्लोष आणि पुन्हा तोच अनुभव घेण्याचा तो क्षण जवळ आला आहे. (Ganeshotsav 2025 mumbai Chinchpokli Cha Chintamani aagman sohala 17 August celebrations of bappas arrival)

यावर्षीचा चिंचपोकळीचा चिंतामणी हा छत्रपती संभाजी महाराजांवर आधारित आहे. ज्यामध्ये सिंहासनावर विराजमान असलेली मूर्ती राजेशाही मराठा वैभवाचे प्रतिबिंबित करते. चिंतामणीची उंची ही सुमारे 21 ते 22 फूट आहे. चिंतामणी पंडालने भव्य प्रवेश मिरवणुकीची 17 ऑगस्ट होणार आहे. ज्यामुळे गणेश चतुर्थी 2025 च्या उत्सवाची सुरुवात पूर्ण उत्साहात होणार आहे. त्याच्या उंच मूर्ती आणि उत्साही ढोल-ताशा पथकांसाठी ओळखले जाणारे, चिंचपोकळीचा चिंतामणी आगमन हे शहरातील उत्सव एक आकर्षण असतं. यंदा चिंतामणीच्या आगमन सोहळा 17 ऑगस्ट 2025 ला सकाळी 10 ते दुपारी 12 वाजेच्या दरम्यान सुरुवात होऊ शकते. मंडळाकडून कुठलही अधिकृत वेळ सांगण्यात आलेली नाही. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chinchpoklicha Chintamani (@chinchpoklichachintamani)

गणेश चतुर्थी 2025 बुधवार, 27 ऑगस्ट असून शहर आधीच 10 दिवसांच्या उत्सव, भक्ती आणि एकतेसाठी सज्ज झाले आहे. हा उत्सव संपूर्ण महाराष्ट्रात भव्यतेने साजरा केला जातो, उत्साही सजावट, सामुदायिक मेळावे आणि " गणपती बाप्पा मोरया " च्या जयघोषाने वातावरण दुमदुमून जाते.

चिंतामणीच्या आगमनासाठी असं असेल प्लॅनिगं!

चिंतामणी  कलागंध आर्ट्स, परळ मंडपातून बाहेर येईल त्यानंतर बी ए मार्गावर येईल, रुग्णवाहिनीची व्यवस्था, पोलीस व्यवस्था आणि लाइव्हची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आगमन सोहळ्यात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 11 टॉवरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासोबत 5 मेडिकल कँम्प असणार आहे. यात दोन डॉक्टर चार नर्स असणार आहे. तसंच 7-8 रुग्णवाहिनी असणार आहे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चिंतामणी मंडळाचे 600 कार्यकर्ते असणार आहे. 17 ऑगस्ट 2025 पासून भाविकांना दर्शन घेण्याची परवानगी दिली जाईल. भाविकांना सकाळी 6 ते दुपारी 2 आणि संध्याकाळी 4 ते रात्री 10 पर्यंत दर्शन घेता येईल.

Tags:
Ganeshotsav 2025Chinchpokli Cha Chintamani Aagman Sohala 2025when is Chinchpokli Cha Chintamani Aagman Sohalachinchpokli cha chintamani aagman sohalaGanesh Chaturthi 2025

महाराष्ट्र बातम्या