आता बाप्पाच्या दर्शनाची चिंता मिटली, अनंत चतुर्दशीनिमित्त रेल्वेची विशेष लोकल व्यवस्था

गणेश विसर्जन करून परतणाऱ्या भक्तांसाठी शुक्रवारी आणि शनिवारी रात्रकालीन विशेष २८ अतिरिक्त लोकल चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेकडून सीएसएमटी ते कल्याण/ठाणे आणि परतीसाठी मध्यरात्री धिम्या मार्गावर विशेष लोकल सेवा चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. करी रोड, चिंचपोकळी भागात गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा केली आहे. या गाड्या मुख्य मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याणदरम्यान ४, ५, ६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री, तर हार्बर मार्गावर ६ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री चालवण्यात येतील.
गर्दी टाळण्यासाठी असे आहे नियोजन पश्चिम रेल्वे मार्गावर ६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री गिरगाव चौपाटीवरून बाप्पाचे विसर्जन करून परतणाऱ्या भक्तांसाठी रात्रकालीन १२ विशेष लोकल चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ तसेच गिरगाव चौपाटीवरून परतणाऱ्या गणेशभक्तांची गर्दी टाळण्यासाठी शनिवारी सायंकाळी ५ ते रात्री ८:३० या कालावधीत मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेटदरम्यान अप फास्ट लोकल सर्व स्थानकांवर थांबणार आहेत. तर अप स्लो लोकल सायंकाळी ५ ते रात्री ११:३० पर्यंत चर्नी रोड स्टेशनवर थांबणार नाही.
पश्चिम रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की फास्ट UP लोकल (विरार/बोरिवलीहून चर्चगेटकडे जाणाऱ्या गाड्या) शनिवारी संध्याकाळी ५:०० ते रात्री ८:३० दरम्यान मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट दरम्यान सर्व स्थानकांवर अतिरिक्त थांबे देतील. हा तात्पुरता बदल प्रमुख केंद्रांवर गर्दी कमी करण्यासाठी नव्हे तर स्थानकांवर गर्दी कमी करण्यासाठी करण्यात आला आहे.
याउलट, स्लो अप लोकल (बोरिवली/विरार ते चर्चगेट) सायंकाळी ५:०० ते रात्री ११:३० पर्यंत चर्नी रोड स्टेशन वगळतील - प्लॅटफॉर्म २ आणि ३ वरील गर्दी टाळण्यासाठी हे धोरणात्मक पाऊल आहे, कारण विसर्जनासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे.
गणेश विसर्जनासाठी मुंबई रेल्वेने कोणत्या विशेष सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत?
मुंबई रेल्वेने गणेश विसर्जनासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेमार्फत विशेष लोकल गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मध्यरात्रीच्या विशेष लोकल, अतिरिक्त थांबे, आणि गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष नियोजन समाविष्ट आहे.
मध्य रेल्वेने कोणत्या विशेष लोकल चालवण्याचे नियोजन केले आहे?
मध्य रेल्वे ४, ५ आणि ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी मध्यरात्री खास लोकल गाड्या चालवणार आहे. या गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते कल्याण/ठाणे दरम्यान धिम्या मार्गावर आणि हार्बर मार्गावर चालवल्या जातील.
पश्चिम रेल्वेने कोणत्या विशेष सुविधा जाहीर केल्या आहेत?
पश्चिम रेल्वे ६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री गिरगाव चौपाटीवरून परतणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी १२ रात्रकालीन विशेष लोकल चालवणार आहे. तसेच, ६ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५:०० ते रात्री ८:३० या वेळेत मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेटदरम्यान अप फास्ट लोकल सर्व स्थानकांवर थांबतील.