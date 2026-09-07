'गणेशोत्सवाच्या तोंडावर SOP चं पालन कसं होणार?' FDA आणि गणेश मंडळांच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?

गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना मुंबईतील गणेश मंडळे आणि प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. प्रसादाच्या वाटपासाठी अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीएकडून नियम आणि एसओपी लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, या नियमांबाबत गणेशोत्सवाच्या तोंडावर बैठक घेतल्याने गणेशोत्सव समन्वय समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. यासोबतच डीजेचा आवाज, गणपती मूर्तींची उंची, पीओपी मूर्ती आणि कृत्रिम तलावांची वाढती संख्या या मुद्द्यांवरही संभ्रम कायम आहे.
गणेशोत्सवाला केवळ पाच दिवस उरले असताना एफडीएने गणेश मंडळांना बैठकीसाठी बोलावले. भक्तांना महाप्रसाद म्हणून कोणते पदार्थ देता येतील, प्रसाद तयार करण्याची पद्धत काय असावी आणि त्यासाठी कोणती एसओपी असावी, यावर बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, गणेशोत्सव समन्वय समितीने बैठकीच्या वेळेबाबत आक्षेप घेतला आहे. ऐन उत्सवाच्या तोंडावर नियम ठरवल्यास मंडळांना त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड होईल, अशी समितीची भूमिका आहे.
गणपती समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार, 12 ऑगस्टलाच FDAला पत्र देऊन प्रसादासाठीची SOP मागण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अद्याप स्पष्ट प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता बैठक घेण्यात येत असली तरी उत्सव अगदी जवळ आल्याने नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ उरलेला नाही. एफडीएचे काम चुकीचे नसून नियमांची माहिती वेळेत मिळाली असती तर मंडळांना आवश्यक तयारी करता आली असती, अशी समितीची भूमिका आहे.
गणेशोत्सवातील डीजे आणि ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. नागपूरमध्ये डीजे वापराबाबत बंदीचा निर्णय झालेला असताना मुंबईत नेमकी काय भूमिका असेल, याबाबत संभ्रम आहे. गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने ध्वनीची जी डेसिबल मर्यादा निश्चित केली आहे, तिचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. डीजेला सरसकट समर्थन किंवा विरोध करण्याऐवजी लागू असलेल्या कायद्यानुसारच नियमांचे पालन करावे, अशी समितीची भूमिका आहे.
गणपती बाप्पाच्या मूर्तीची उंची किती असावी, याचा निर्णय गणेशोत्सव समन्वय समितीने घेण्याऐवजी महापालिका आणि राज्य शासनाने घ्यावा, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी गणपतीच्या मूर्तींचे पारंपरिक स्वरूप बदलत असल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्सवाची धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख जपतानाच नियमांचे पालन होणे गरजेचे असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
मुंबईत गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांचा वापर वाढत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये 204, 2025 मध्ये 298, तर 2026 मध्ये 355 पेक्षा जास्त कृत्रिम तलाव उपलब्ध होण्याची माहिती देण्यात आली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरत आहे. विशेषतः सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करण्याची पद्धत वापरली जाते.
पीओपीच्या मूर्ती तुलनेने स्वस्त, तर शाडूमातीच्या मूर्ती महाग असल्याने अनेक मंडळे आणि भक्तांसमोर खर्चाचा प्रश्न निर्माण होतो. शासनाने शाडूमातीच्या मूर्तींसाठी काही आर्थिक प्रोत्साहन किंवा इन्सेन्टीव्ह दिल्यास परिस्थितीत बदल होऊ शकतो, अशी समितीची भूमिका आहे. पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनापूर्वी त्यावरील दागिने, फुले आणि इतर सजावटीचे साहित्य व्यवस्थित काढावे, असेही समितीने सांगितले. POPचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर अंतिम भूमिका मांडणे योग्य ठरणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
मोठ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी मुंबईत गेल्या वर्षीपासून चक्राकार पद्धतीचा प्रयोग सुरू करण्यात आला. या पद्धतीमुळे पूर्वी 24 तासांपेक्षा अधिक काळ पाण्यात राहणाऱ्या काही मूर्ती सुमारे तीन तासांनंतर पाण्याबाहेर काढता येतात. त्यामुळे पाण्याचे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होते, असा समितीचा दावा आहे. ही पद्धत यंदाही राबवावी, अशी मागणी महापालिका आणि मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. आता गणेशोत्सव जवळ आल्याने एफडीएचे प्रसाद नियम, डीजेवरील भूमिका, मूर्तींचे स्वरूप आणि पर्यावरणपूरक विसर्जन याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता कधी मिळते, याकडे गणेश मंडळांचे लक्ष लागले आहे.