गणेशभक्तांना खुशखबर! गणेशोत्सवासाठी मुंबई मेट्रोने घेतला मोठा निर्णय!

गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईकर आणि गणेशभक्तांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी महा मुंबई मेट्रोने रात्रीच्या फेऱ्यांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. MMRDAच्या अखत्यारीतील महा मुंबई मेट्रोच्या मार्गिका २अ, ७, ९ आणि २ब वर १४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत विशेष सेवा उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे गणेश मंडळांना भेट देऊन उशिरा घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सामान्य वेळापत्रकानुसार या मार्गिकांवरील शेवटची मेट्रो रात्री ११ वाजता सुटते. मात्र गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा वेळ दीड तासाने वाढवण्यात आला आहे. १४ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान अंधेरी पश्चिम आणि दहिसर पूर्व (मार्गिका २अ), गुंदवली आणि काशीगाव (मार्गिका ७ व ९), तसेच महाराष्ट्र नगर-मंडाळे आणि चेंबूर (मार्गिका २ब) येथून शेवटची मेट्रो रात्री १२.३० वाजता सुटेल.
रात्रीची सेवा वाढवण्याबरोबरच प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन अतिरिक्त फेऱ्याही सुरू करण्यात आल्या आहेत. मार्गिका २अ वर दररोज १० अतिरिक्त, मार्गिका ७ आणि ९ वर १४ अतिरिक्त, तर मार्गिका २ब वर १५ अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवातील गर्दीच्या काळात मेट्रोच्या उपलब्धतेत वाढ होऊन प्रवाशांना तुलनेने अधिक सोयीस्कर प्रवास करता येणार आहे.
कामकाजाच्या दिवशी मार्गिका २अ वर एकूण २९९ फेऱ्या, मार्गिका ७ आणि ९ वर २९० फेऱ्या, तर मार्गिका २ब वर १८० फेऱ्या चालतील. शनिवारच्या वेळापत्रकात अनुक्रमे २४१, २३७ आणि १८० फेऱ्या असतील. रविवारी मार्गिका २अ वर २२३, मार्गिका ७ व ९ वर २१९ आणि मार्गिका २ब वर १८० फेऱ्या उपलब्ध असतील.
गणेशोत्सवात मुंबई आणि उपनगरांतील विविध गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक घराबाहेर पडतात. त्यातच विसर्जन, आरती आणि रात्रीच्या कार्यक्रमांमुळे सार्वजनिक वाहतुकीवर अतिरिक्त भार येतो. अशा वेळी मेट्रोची वाढीव सेवा रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी कमी करण्यास आणि प्रवाशांना सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय देण्यास मदत करू शकते. विशेषतः रात्री उशिरा घरी परतणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.
महा मुंबई मेट्रोची ही विशेष व्यवस्था १४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. वाढीव फेऱ्या आणि रात्री १२.३० पर्यंतची सेवा यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांना शेवटची मेट्रो चुकण्याची चिंता कमी होईल. मात्र प्रवाशांनी प्रवासाच्या दिवशी संबंधित मार्गिकेचे ताजे वेळापत्रक तपासणे आणि स्थानकावर पोहोचण्यासाठी पुरेसा वेळ ठेवणे योग्य ठरेल.