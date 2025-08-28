English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पार्थ पवार अन् जॅकलिनचा 'लालबागचा राजा'च्या मंडपातील 'तो' Video चर्चेत; चरणस्पर्श करण्याआधी पार्थ पवारांनी..

Jacqueline Fernandez Parth Pawar Video: लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी जॅकलिन फर्नांडिस आणि पार्थ पवार एकत्र गेले होते. चरणस्पर्श करण्याआधी या दोघांमध्ये नेमकं काय घडलं याचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 28, 2025, 11:15 AM IST
हा व्हिडीओ सध्या चर्चेत असल्याचं दिसत आहे

Jacqueline Fernandez Parth Pawar Video: गणेशोत्सवाला मोठ्या धुमधडक्यात सुरुवात झाली आहे. मुंबईमधील अनेक मोठ्या गणपती मंडपांमध्ये भाविकांच्या लांबच लांब रांगा पहिल्या दिवसापासून पाहायला मिळत आहेत. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पहाटे पाच वाजताच मुंबईतील प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' गणपतीची प्राणप्रतिष्ठापणा झाली. त्यानंतर दर्शनाची रांग सुरु करण्यात आली असून पहिल्याच दिवशी अनेक मान्यवरांनी 'लालबागचा राजा'चं दर्शन घेतलं. मात्र यापैकी अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसने दर्शन घेताना केलेली एक कृती सध्य चांगलीच चर्चेत असल्याचं दिसत आहे.

अनेक मान्यवरांची पहिल्याच दिवशी हजेरी

लालबागचा राजाचं हे 92 वं वर्ष असून लालबागच्या राजाचा दरबार तिरुपती बालाजीच्या राज मुकुटात सजवण्यात आला आहे. यंदा लालबागचा राजासाठी खास 'सुवर्ण गजानन महल' तयार करण्यात आला आहे. पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबरोबरच त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे आणि आमदार पुत्र आदित्य ठाकरेंनीही लालबागचा राजाचं दर्शन घेतलं. तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनीही सहकुटुंब लालबागचा राजाचं दर्शन घेतलं. या गणेश मंडळाला दहा दिवसांमध्ये अनेक सेलिब्रिटी भेट देतील असं सांगितलं जात आहे. मात्र पहिल्याच दिवशी राजाच्या दरबारी नतमस्तक होण्यासाठी आलेल्या सेलिब्रिटींमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांचाही समावेश होता. विशेष म्हणजे पार्थ यांच्यासोबत अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसही गणरायाच्या दर्शनासाठी आली होती.

पार्थ यांनी जॅकलिनला दिल्या नोटा...

गणेश चतुर्थीच्या दिवशीच जॅकलिन फर्नांडिसने 'लालबागचा राजा'चं दर्शन घेतलं. डोक्यावर ओढणी घेतलेली जॅकलिन राजाचे चरणस्पर्श करण्यासाठी गेली तेव्हा तिच्यासोबत पार्थ पवारही होते. त्यावेळी पार्थ पवार यांनी आपल्या खिशातून काही नोटा काढल्या आणि त्यापैकी काही नोटा जॅकलिनला दिल्या. पार्थ पवार यांनी आपल्या हातातील नोटा दानपेटीत टाकल्यानंतर जॅकलिननेही पार्थ यांच्याकडून घेतलेल्या नोटा दानपेटीमध्ये टाकल्या. त्यानंतर चरणस्पर्श करुन जॅकलिन आणि पार्थ तेथून निघून गेले. मात्र पार्थ यांनी जॅकलिनला नोटा देतानाचा क्षण कॅमेरात कैद झाला असून तो चर्चेचा विषय ठरतोय. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ... (व्हिडीओत 33 व्या सेकंदाला पार्थ पवार जॅकलिनच्या हातात नोटा दिसत आहेत.)

FAQ

लालबागचा राजा गणेशोत्सव 2025 कधी सुरू झाला?
लालबागचा राजा गणेशोत्सव 2025 ची सुरुवात बुधवार, 27 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 5:00 वाजता मंडळाचे अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब सुदाम कांबळे यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठापनेने झाली. त्यानंतर दर्शनाची रांग सुरू करण्यात आली.

यंदाच्या लालबागचा राजा गणेशोत्सवाची थीम काय आहे?
यंदा लालबागचा राजाचा दरबार तिरुपती बालाजीच्या राजमुकुटात सजवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी खास 'सुवर्ण गजानन महल' तयार करण्यात आला आहे.

लालबागचा राजा गणेशोत्सवाचे हे कोणते वर्ष आहे?
2025 मध्ये लालबागचा राजा गणेशोत्सवाचे 92 वे वर्ष साजरे होत आहे.

पहिल्या दिवशी कोणत्या मान्यवरांनी लालबागचा राजाचे दर्शन घेतले?
पहिल्या दिवशी, 27 ऑगस्ट 2025 रोजी, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे, आमदार आदित्य ठाकरे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस यांनी लालबागचा राजाचे दर्शन घेतले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

