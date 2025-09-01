बाप्पासमोरच साकारलं त्यांचं रुप; Live Painting पाहून व्हाल थक्क; डोळे भरून पाहाच हा Video

Ganeshotsav News : गणेशोत्सवाचं उत्साही आणि कमालीचं सकारात्मक वातावरण सर्वत्र पाहायला मिळत असून, या धकाधकीच्या जीवनातही प्रत्येकजण आपल्या परिनं काही खास क्षण या लाडक्या बाप्पाच्या चरणी अर्पण करत आहे. गणरायाचरणी आपली थोडीथोडकी सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा या गणपती बाप्पासाठी मुंबईतील एका गणोशोत्सव मंडळानं यंदा एक अप्रतिम सेवा दिली. ही सेवा खऱ्या अर्थानं बाप्पालाही आवडली असणार यात वाद नाही.
मुंबईतील वरळी इथं असणाऱ्या आदर्श नगर वसाहतीतील आदर्श नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचं यंदा 75 वं वर्ष. या वर्षाच्या निमित्तानं हा उत्सव अतिशय दिमाखदारपणे साजरा करण्यासाठी मंडळातील प्रत्येक सानथोर आपल्या परिनं योगदान देताना दिसत आहे. जिथं मंडळातील वरिष्ठ कार्यकर्ते व्यवस्थापन आणि अनुभवाचा कस पाहणाऱ्या कामांमध्ये लक्ष घालत आहेत, तिथंच हे 75 वं वर्ष बाप्पासाठी आणखी कसं खास करता येईल यासाठीच मंडळाती तरुण फळीसुद्धा सातत्यानं प्रयत्न करताना दिसत आहे.
असाच एक प्रयत्न म्हणजे बाप्पापुढे काढण्यात आलेलं बाप्पाचच Live Painting. गेल्या काही वर्षांमध्ये Live Painting ची बरीच चर्चा झाली असून, हा ट्रेंड लक्ष वेधताना दिसला. यंदा हा ट्रेंड थेट बाप्पाच्या मंडपापर्यंत आला, जिथं आदर्श नगरच्या बाप्पासमोर रोहित तोंडलेकर या कलाकारानं कॅन्व्हासवर कुंचल्यातील रंगछटांच्या माध्यमातून मूर्तीचं सुरेख रुप चितारलं आणि त्याची कलाकारी पाहून खुद्द कलाधिपती गणरायानंसुद्धा स्मित केलं असेल असं म्हणायला हरकत नाही.
'श्रद्धा, कला आणि बाप्पा… सगळं एका चौकटीत!' अशा कॅप्शनसह या मंडळानं चित्र काढतानाचा व्हिडीओ Reel स्वरुपात शेअर केला. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आणि पाहणाऱ्यांनीसुद्धा 'आपण साक्षात देवच साकारताना पाहिला' अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देत या कलाकाराला आणि या मंडळाला दाद देत त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली.