'लालबागचा राजा'चं 15 कोटींचं सोन्याचं मुकूट अनंत अंबानींसमोरचं विसर्जित केलं? Video चर्चेत

Lalbagh Cha Raja 15 Crore Crown: मुंबईमधील गणेशोत्सवाची जगभरामध्ये दरवर्षी चर्चा होते. या गणेशोत्सवातील मुख्य आकर्षणांपैकी एक म्हणजे 'लालबागचा राजा' गणेशोत्सव मंडळ! यंदाच्या वर्षी या ठिकाणी आकर्षक सजावट करण्यात आली असून 'लालबागचा राजा'चं पहिलं दर्शन भाविकांबरोबर प्रसारमाध्यमांना 24 तारखेला सायंकाळी सात वाजता देण्यात आलं. लाल पडदा उठला आणि गणेशभक्त 'लालबागचा राजा'चं रुप पाहून भारावून गेले. गुलाबी फुलांबरोबरच राजाच्या मुर्तीच्या पाठीश असलेल्या सोनेरी सजावटीने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. अवघ्या काही क्षणांमध्ये 'लालबागचा राजा'चे फोटो व्हायरल झाले. मात्र या दरम्यान, सोशल मीडियावर चर्चा दिसून आली ती मागील वर्षी उद्योजक मुकेश अंबानींचे धाकटे चिरंजीव अनंत अंबानी यांनी दान केलेल्या 15 कोटींच्या मुकुटाची. मागील वर्षी 'लालबागचा राजा'च्या चरणी अर्पण करण्यात आलेलं हे मुकूट विसर्जित करण्यात आलं का? त्या मुकुटाचं काय झालं? हे मुकूट सध्या कुठे आहे असे अनेक प्रश्न भक्तांना पडलेत. त्याबद्दलच सध्या सुरु असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात...
मागील वर्षी'लालबागचा राजा'चे 18 सप्टेंबर रोजी सकाळी गिरगाव चौपाटीवर विसर्जन झाले. 'लालबागचा राजा' गणेश मंडळात प्रमुख सल्लागार पदावर असलेले अनंत अंबानीही 'लालबागचा राजा'ला निरोप देण्यासाठी उपस्थित होते. अंबानी कुटुंबीयांनी मागील वर्षी 'लालबागचा राजा'ला 20 किलो सोन्याचा मुकुट भेट दिला होता. मुर्तीचं विसर्जन करताना या मुकुटाचं काय झालं माहितीये का? राजाच्या विसर्जनावेळचा एक व्हिडीओ समोर आला होता आणि हा व्हिडीओ त्यावेळी तुफान व्हायरल झाला. यात विसर्जनाच्या वेळी मुकुटाचं काय करण्यात आलं हे दाखवलं गेलं.
गणेशोत्सव मंडळात विश्वस्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर अनंत अंबानी यांनी मागील वर्षी 'लालबागचा राजा'ला सोन्याचा मुकूट भेट दिला. या मुकुटाचं वजन 20 किलो एवढं आहे, तर किंमत 15 कोटी रुपये आहे. हा मुकूट मागील वर्षी राजाच्या डोक्यावर पाहायला मिळाला, तसेच विसर्जन मिरवणुकीतही हा मुकूट दिसला. मात्र, राजाचं समुद्रात विसर्जन करण्यापूर्वी 'लालबागचा राजा'चा सोन्याचा मुकूट काढून घेण्यात आला. गिरगाव चौपाटीवर लालबागचा राजा आल्यानंतर बाप्पाची आरती करून 'लालबागचा राजा' आपल्या अंगावरील दागिनेही मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून उतरवण्यात आले.
या व्हायरल व्हिडीओमध्ये, मुकुटाचे भाग वेगवेगळे केले जात असल्याच पाहायला मिळालं. विसर्जनाच्या अवघ्या काही मिनिटं आधी कार्यकर्ते या मुकूटाचे भाग वेगवेगळे करताना दिसतायेत. हे मुकूट काढल्यानंतर मग लालबागच्या राजाचं विसर्जन करण्यात आलं.
यंदाच्या वर्षी विराजमान झालेल्या राजाच्या मस्तकीही हेच मुकूट असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे मागील वर्षी गणेश मुर्तीसोबत या मुकुटाचं विसर्जन करण्यात आल्याचा दावा चुकीचा असल्याचं स्पष्ट होतंय.
ॐ गं गणपतये नमो नमः #lalbaghcharaja pic.twitter.com/CKIFT2LsoF
— Vivek Sharma (@SaffRonicMan) August 25, 2025
'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाला दरवर्षी लाखोंच्या संख्येनं भक्त हजेरी लावतात.
लालबागच्या राजाला 15 कोटींचा मुकुट कोणी भेट दिला?
हा 20 किलो सोन्याचा मुकुट अनंत अंबानी आणि रिलायन्स फाउंडेशन यांनी 2024 मध्ये लालबागच्या राजाला भेट दिला. याची किंमत 15 ते 20 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
अनंत अंबानी यांचा लालबागच्या राजा मंडळाशी काय संबंध आहे?
अनंत अंबानी हे लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात मानद सदस्य आणि प्रमुख सल्लागार आहेत. अंबानी कुटुंबीय मंडळाशी दीर्घकाळापासून जोडलेले असून, त्यांनी 24 डायलिसिस मशीन्स आणि रुग्णसाहाय्य निधी यांसारखी देणगी दिली आहे.
लालबागच्या राजाच्या मुकुटाचे विसर्जन झाले का?
नाही, 20 किलो सोन्याच्या मुकुटाचे विसर्जन झाले नाही. विसर्जनापूर्वी हा मुकुट काढून बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवण्यात आला. 2025 मध्ये पुन्हा याच मुकुटाचा वापर लालबागच्या राजासाठी करण्यात आला आहे.