...म्हणून 'लालबागचा राजा' दरवर्षी 'या' मशिदीसमोर थांबल्याशिवाय पुढे जात नाही; कारण वाचून बसेल आश्चर्याचा धक्का

Lalbaugcha Raja Visarjan Miravnuk 2025: गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या... अशा आरोळ्या देत गणरायांना निरोप देण्याचा आजचा दिवस सर्वच गणेशभक्तांना भावूक करणार आहे. सकाळपासूनच पावसाची रिपरिप सुरु असतानाच गणरायांच्या विसर्जनाची तयारी सुरु झाली आहे. मुंबईसहीत पुण्यातील अनेक मानाच्या आणि मोठ्या मंडळांच्या गणरायांच्या निरोपासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईतील गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या आकर्षणाचं केंद्र असलेल्या लालबागचा राजाची मिरवणूक सामान्यपणे 24 तासांपेक्षा अधिक काळ चालते. या मिरवणुकीबद्दलही गणेशभक्तांमध्ये विशेष आकर्षण आहे. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना 1934 मध्ये झाली. कोळी आणि इतर व्यापारी समुदायाने पेरुचाळ येथील बाजार बंद झाल्याने नवीन बाजार स्थापन करण्यासाठी नवस केला होता, जो पूर्ण झाल्याने हा गणपती ‘नवसाचा गणपती’ म्हणून प्रसिद्ध झाला.
लालबागचा राजाची विसर्जन मिरवणूक लालबाग मार्केटपासून सुरू होऊन सानेगुरुजी मार्ग, क्लेअर रोड, नागपाडा, डंकन रोड, भायखळा रेल्वे स्टेशन, सुतार गल्ली, व्ही.पी. रोड मार्गे गिरगांव चौपाटी येथे जाते. या मिरवणुकीत बँड, लेझीम, ढोल-ताशांचा जल्लोष आणि हजारो भाविकांचा सहभाग असतो. मात्र या मिरवणुकीदरम्यान राजाचा रथ काही वेळ भायखळा येथील हिंदुस्तानी मशिदीसमोर थांबतो. या थांब्याला एक फार मोठं ऐतिहासिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. राज या मशिदीसमोर का थांबतो हे जाणून घेऊयात...
लालबागचा राजाची विसर्जन मिरवणूक ही मुंबईतील सर्वात भव्य मिरवणुकांपैकी एक आहे आणि ती सुमारे 24 तास चालते. हिंदुस्तानी मशिदीसमोर मिरवणूक थांबते तेव्हा स्थानिक मुस्लिम समुदायाकडून गणपती बाप्पाचे फुलांनी स्वागत केले जाते. ही प्रथा सामाजिक एकतेचे आणि धार्मिक सलोख्याचे उदाहरण आहे.
हिंदुस्तानी मशीद आणि लालबागचा राजा मंडळ यांच्यात परस्पर आदर आणि सहकार्याचे नाते आहे. मशीद परिसरातील स्थानिक मुस्लिम समुदाय मिरवणुकीला मार्ग मोकळा करण्यासाठी आणि व्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करतो. यामुळे दोन्ही समुदायांमधील बंधुभाव दृढ होतो.
लालबागचा राजा याच्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान भायखळा येथील हिंदुस्तानी मशिदीसमोर थांबतो, कारण ही एक दशकांपासून चालत आलेली परंपरा आहे. स्थानिक मुस्लिम समुदाय आणि लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यांच्यातील सौहार्द आणि एकतेचे हे प्रतीक आहे. मिरवणुकीदरम्यान मशीद परिसरातील स्थानिक मुस्लिम बांधव गणपती बाप्पाचे फुलांनी स्वागत करतात आणि मिरवणुकीला सहकार्य करतात.
ही प्रथा नेमकी कधी सुरू झाली याची स्पष्ट नोंद नाही, परंतु 1980 ते 1990 च्या दशकात स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी विसर्जन मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी लालबागचा राजा मंडळाला पाठिंबा दिला होता, तेव्हापासून ही परंपरा सुरू झाल्याचे मानले जाते.
ही परंपरा हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांमधील सलोखा आणि एकतेचे प्रतीक आहे. लालबागचा राजा हा ‘नवसाचा गणपती’ म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि त्याच्या मिरवणुकीत सर्व धर्मांचे लोक सहभागी होतात. हिंदुस्तानी मशिदीसमोर थांबणे हे सामाजिक समरसतेचे आणि परस्पर सन्मानाचे उदाहरण आहे.
Mumbai's Lalbaugcha Raja's annual stop at Hindustani Masjid in Byculla#LalbaugchaRaja2025 #LalbaugchaRaja #GaneshVisarjan #visarjan #Mumbai pic.twitter.com/1t302l9seS
— Manasi (@Manasisplaining) September 5, 2025
लालबागचा राजाच्या मिरवणुकीत स्थानिक समुदायांकडून गणपती बाप्पाचे स्वागत केले जाते. मशीद परिसरात फुलांचा वर्षाव आणि आदराने स्वागत ही प्रमुख परंपरा आहे. याशिवाय, मंडळ सामाजिक कार्यातही सहभागी आहे, जसे की गरीबांसाठी मोफत उपचार, आपत्ती निधीला मदत आणि राष्ट्रीय कार्यात योगदान.
लालबागचा राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीत लाखो भाविक, सेलिब्रिटी, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिक सहभागी होतात. यामध्ये सर्व धर्मांचे आणि समुदायांचे लोक एकत्र येतात, ज्यामुळे ही मिरवणूक सामाजिक एकतेचे प्रतीक बनते.