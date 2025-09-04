English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
VIP दर्शन 'लालबागचा राजा'ला भोवणार? थेट नोटीस आली, 6 आठवड्यांमध्ये...

Notice to Lalbaugcha Raja Mandal: मुंबईतील सर्वात नामांकित गणेशोत्सव मंडळांपैकी एक असलेल्या लालबागचा राजा मंडळाला व्हीआयपी दर्शन देणं महागात पडणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 4, 2025, 11:49 AM IST
लालबागचा राजाला नोटीस (प्रातिनिधिक फोटो)

Notice to Lalbaugcha Raja Mandal: मुंबईतील नामवंत लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाला मानवी हक्क आयोगाने बजावली नोटीस बजावली आहे. अती महत्त्वाच्या व्यक्तींना म्हणजेच व्हीआयपी व इतर सामान्य भक्तांसाठी वेगळी दर्शन व्यवस्था राबवल्या प्रकरणी महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने मंडळाला नोटीस बजावली आहे. अॅड. आशिष राय आणि पंकज मिश्रा यांनी लालबागचा राजा मंडळात व्हीआयपी आणि नॉन व्हीआयपी दर्शनाच्या व्यवस्थेविरोधात महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. याच तक्रारीची दखल घेत आयोगाने नोटीस बजावली आहे.

कोणाकोणाला पाठवली नोटीस? पुढील सुनावणी कधी?

राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई पोलिस आयुक्त, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, यांच्यासहित लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष व सचिवांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मानवी हक्क आयोगाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सार्वजनिक उत्सव असूनही दर्शनासाठी व्हीआयपी आणि सामान्य भक्त अशी वेगळी रांग लावून सर्वसाधारण भक्तांच्या भावनांचा अनादर केला जात आहे. तसेच सर्वसामान्यांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते, तर काही मोजक्यांना विशेष सवलत मिळते, हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे आयोगाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

सलग तिसऱ्या वर्षी केली तक्रार

गणेशोत्सव हा लोकउत्सव असल्याने दर्शन सर्वासाठी समान आणि सुलभ असावे. दर्शन व्यवस्थेत भेदभाव टाळावा आणि सामान्य भाविकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. या प्रकरणी राय व मिश्रा यांनी 22 सप्टेंबर 2023 व 14 सप्टेंबर 2024 रोजी तक्रारी करूनही राज्य प्रशासन व पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली नाही, याकडे यावर्षी म्हणजे तिसऱ्या वर्षी तक्रार करताना तक्रारदारांनी आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. गर्दी नियंत्रणातील त्रुटीमुळे चेंगराचेंगरी होण्याची भीती आहे, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या वर्तनामुळे लहान मुले, गर्भवती महिला, वृद्ध व अशक्त अशा विविध भाविकांचे व सामान्य जनतेच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, अशी तक्रार त्यांनी केली होती.

FAQ

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी आहे?

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.

ही तक्रार कितव्यांदा करण्यात आली आहे?

ही तक्रार सलग तिसऱ्या वर्षी दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वी 22 सप्टेंबर 2023 आणि 14 सप्टेंबर 2024 रोजी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, परंतु राज्य प्रशासन आणि पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.

लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाने या तक्रारींवर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

उपलब्ध माहितीनुसार, लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाने या तक्रारींवर कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र, त्यांना सहा आठवड्यांत मानवी हक्क आयोगाला अहवाल सादर करावा लागेल, ज्यामध्ये त्यांची बाजू मांडली जाईल.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

भारत