Ganeshotsav News : 40 DCP, 3000 अधिकारी, 13 हजार कॉन्स्टेबल अन् 10 हजार CCTV; गणपती विसर्जनासाठी मुंबई पोलिसांची जय्यत तयारी

Ganeshotsav News : गणेशोत्सवासाठी आता मुंबई सज्ज झाली असतानाच मुंबई पोलीस पथकही सज्ज झालं आहे. या खास दिवसासाठी काय आहे पोलिसांची तयारी? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Sep 5, 2025, 03:30 PM IST
Ganeshotsav News : 40 DCP, 3000 अधिकारी, 13 हजार कॉन्स्टेबल अन् 10 हजार CCTV; गणपती विसर्जनासाठी मुंबई पोलिसांची जय्यत तयारी
ganeshotsav news Mumbai Police pc amid ganpati visarjan eid e milad appeals people to maintain law and order

Ganeshotsav News : गणेशोत्सव सुरु झाला त्याच उत्साहात आता गणेशोत्सवाची सांगतासुद्धा होणार आहे. अनंत चतुर्दशीच्या निमित्तानं अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी तयारी सुरू केली असून, मुंबई पोलिसांनीसुद्धा या दिवशी शहरात होणारी गर्दी पाहता त्या अनुषंगानं तयारी सुरू केली आहे. 

गणेशोत्सव आणि ईद-ए-मिलादच्या धर्तीवर शहरातील कायदा आणि सुव्यस्थेसंदर्भात माहिती देत मुंबई पोलिसांच्या वतीनं एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. जिथं मुंबई पोलिसांच्या सह पोलीस आयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) आणि सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यांनी मुंबई पोलिसांची  तयारी कशी असणार यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधला. 

सह पोलिस आयुक्त कायदा व सुव्यवस्था सत्यनारायण याांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत गणपती विसर्जनाच्या धर्तीवर पोलीस दल आणि वाहतूक पोलिसांनी जय्यत तयारी केली आहे. शहरातील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवर दीड ते दोन लाख घरगुती गणपती आणि सार्वजनिक गणपती मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. त्या धर्तीवर चौपाटीवर BMC आणि सामाजिक संस्थाmu CCTV ची नजर असणार आहे. 

पोलिसांचा कडोकोट बंदोबस्त, प्रत्येक हालचालीवर लक्ष... 

गणपती विसर्जनाच्या निमित्तानं शहरात 40 डीसीपी, 3 हजार अधिकारी, 13 हजार कर्मचारी तैनात असतील. तर प्रत्येक घडामोडीवर 10 हजार CCTV ची नजर असेल. शहरात प्रामुख्यानं कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी  'दंगा काबू पथक', SRP MSF तैनात असेल. तर विविध ठिकाणी वैद्यकीय सेवा दलही उपलब्ध ठेवण्यात येणार आहेत. 

नागरिकांना आवाहन... 
गणपती विसर्जनादरम्यान होणारी गर्दी लक्षात घेता या दिवशी  पोलिसांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करावं असं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं आहे. पोलीस बंदोबस्ताच्या ठिकाणी AI च्या वापरानं ड्रोन प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय कोणाला ड्रोननं चित्रीकरण करता येणार नाहीय. 

विशेष म्हणजे अती गर्दीच्या ठिकाणी विविध पथकं तैनात असतील, शिवाय या भागांमध्ये बॉम्ब शोधक पथकही तैनात करण्यात येईल. असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं. 

वाहतूक नियमांमध्येही बदल 

मुंबईत गणपती विसर्जनाच्या धर्तीवर विशेष वाहतूक नियोजन करण्यात आलं असून दादर चौपाटी, गिरगाव, जुहू इथं वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये 4 dcp सह 2826 वाहतूक पोलीस, MSF सामाजिक संस्था सहकार्य करणार आहेत. 

पोलिसांच्या निर्देशांनुसार 12 पूल धोकादायक असून, त्यासाठी सावधगिरी वापरण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 52 ठिकाणी गर्दी आणि वाहतुकीवर नियतीनं ठेवण्यासाठी टॉवर असून, 520 सुरक्षा रक्षक कोस्टगार्डही तैनात असतील. दरम्यान, शहरात नाकाबंदी राहणार असणार जो दारू पिऊन धिंगाणा घालेल त्यांच्यावर स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक लक्ष ठेवणार असून योग्य ती कारवाई करती असा थेट इशारा पोलीस यंत्रणेनं दिला आहे.

FAQ

गणेशोत्सवाच्या विसर्जनासाठी मुंबई पोलिसांची तयारी काय आहे?
मुंबई पोलिसांनी गणपती विसर्जनासाठी कडक बंदोबस्त आणि वाहतूक नियोजन केले आहे. यामध्ये 40 डीसीपी, 3,000 अधिकारी, 13,000 कर्मचारी आणि 10,000 CCTV कॅमेरे तैनात असतील. 

विसर्जनासाठी कोणत्या ठिकाणी विशेष व्यवस्था आहे?
BMC आणि सामाजिक संस्था चौपाटीवर CCTV द्वारे देखरेख करतील. 52 ठिकाणी नियंत्रण टॉवर आणि 520 कोस्टगार्ड सुरक्षा रक्षक तैनात असतील.

वाहतूक नियमांमध्ये काय बदल झाले आहेत?
वाहतूक नियोजनासाठी 4 DCP, 2,826 वाहतूक पोलीस आणि MSF सामाजिक संस्था कार्यरत असतील. दादर चौपाटी, गिरगाव, जुहू येथे विशेष वाहतूक बदल लागू होतील. 12 धोकादायक पूलांवर सावधगिरीचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

