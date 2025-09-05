Ganeshotsav News : 40 DCP, 3000 अधिकारी, 13 हजार कॉन्स्टेबल अन् 10 हजार CCTV; गणपती विसर्जनासाठी मुंबई पोलिसांची जय्यत तयारी

Ganeshotsav News : गणेशोत्सव सुरु झाला त्याच उत्साहात आता गणेशोत्सवाची सांगतासुद्धा होणार आहे. अनंत चतुर्दशीच्या निमित्तानं अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी तयारी सुरू केली असून, मुंबई पोलिसांनीसुद्धा या दिवशी शहरात होणारी गर्दी पाहता त्या अनुषंगानं तयारी सुरू केली आहे.
गणेशोत्सव आणि ईद-ए-मिलादच्या धर्तीवर शहरातील कायदा आणि सुव्यस्थेसंदर्भात माहिती देत मुंबई पोलिसांच्या वतीनं एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. जिथं मुंबई पोलिसांच्या सह पोलीस आयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) आणि सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यांनी मुंबई पोलिसांची तयारी कशी असणार यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधला.
सह पोलिस आयुक्त कायदा व सुव्यवस्था सत्यनारायण याांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत गणपती विसर्जनाच्या धर्तीवर पोलीस दल आणि वाहतूक पोलिसांनी जय्यत तयारी केली आहे. शहरातील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवर दीड ते दोन लाख घरगुती गणपती आणि सार्वजनिक गणपती मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. त्या धर्तीवर चौपाटीवर BMC आणि सामाजिक संस्थाmu CCTV ची नजर असणार आहे.
गणपती विसर्जनाच्या निमित्तानं शहरात 40 डीसीपी, 3 हजार अधिकारी, 13 हजार कर्मचारी तैनात असतील. तर प्रत्येक घडामोडीवर 10 हजार CCTV ची नजर असेल. शहरात प्रामुख्यानं कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी 'दंगा काबू पथक', SRP MSF तैनात असेल. तर विविध ठिकाणी वैद्यकीय सेवा दलही उपलब्ध ठेवण्यात येणार आहेत.
नागरिकांना आवाहन...
गणपती विसर्जनादरम्यान होणारी गर्दी लक्षात घेता या दिवशी पोलिसांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करावं असं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं आहे. पोलीस बंदोबस्ताच्या ठिकाणी AI च्या वापरानं ड्रोन प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय कोणाला ड्रोननं चित्रीकरण करता येणार नाहीय.
विशेष म्हणजे अती गर्दीच्या ठिकाणी विविध पथकं तैनात असतील, शिवाय या भागांमध्ये बॉम्ब शोधक पथकही तैनात करण्यात येईल. असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईत गणपती विसर्जनाच्या धर्तीवर विशेष वाहतूक नियोजन करण्यात आलं असून दादर चौपाटी, गिरगाव, जुहू इथं वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये 4 dcp सह 2826 वाहतूक पोलीस, MSF सामाजिक संस्था सहकार्य करणार आहेत.
पोलिसांच्या निर्देशांनुसार 12 पूल धोकादायक असून, त्यासाठी सावधगिरी वापरण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 52 ठिकाणी गर्दी आणि वाहतुकीवर नियतीनं ठेवण्यासाठी टॉवर असून, 520 सुरक्षा रक्षक कोस्टगार्डही तैनात असतील. दरम्यान, शहरात नाकाबंदी राहणार असणार जो दारू पिऊन धिंगाणा घालेल त्यांच्यावर स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक लक्ष ठेवणार असून योग्य ती कारवाई करती असा थेट इशारा पोलीस यंत्रणेनं दिला आहे.
