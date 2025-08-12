गणेशोत्सव काळात 'हा' नियम चुकूनही मोडू नका; मुंबई पोलीस करणार कडक कारवाई

Ganeshotsav News: मुंबईत गणेशोत्सवाची लगबग सुरु झाली आहे. 10 ऑगस्टला रविवारी लालबाग, परळ, दादरसह अनेक मोठ्या मंडळाच्या गणपतींचे आगमन झालं आहे. यामुळे या परिसरात रविवारी नागरिकांची तुफान गर्दी होती. ढोल ताशाच्या गजरात मंडळांनी आपल्या गणरायाचं स्वागत केलं. दरम्यान या उत्साहात तुमच्याकडून एक चूक होऊ देऊ नका, अन्यथा पोलीस तुमच्यावर कारवाई करतील. हा नियम म्हणजे गणेशोत्सव काळात चुकूनही डीजे वाजवू नका, अन्यथा पोलीस कारवाईला सामोरं जावं लागेल.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईत डीजे बंदी आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव काळात डीजे वाजल्यास मुंबई पोलीस कारवाई करणार आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पोलीस कायदेशीर कारवाई करतील. ज्या मंडळाकडून या आदेशांचे उल्लंघन होईल त्यावर होणार कडक कारवाई केली जाईल. यामुळे पोलिसांचं अशा मंडळांवर बारीक लक्ष असेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक वर्षांपासून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीमवर बंदी कायम ठेवली आहे. ही बंदी केवळ गणेशोत्सवासाठीच नाही, तर इतर सर्व सार्वजनिक मिरवणुका आणि सणांसाठी लागू आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात मुंबईत डीजे वाजवण्यास कायद्याने परवानगी नाही.
मुंबईत डीजे बंदीचं उल्लंघन झाल्यास खालील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, जी पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, महाराष्ट्र कोलाहल नियंत्रण नियम, आणि उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे:
1) दंड आणि आर्थिक दंड:
ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियमन) नियम, 2000 अंतर्गत, रात्री 10 वाजेनंतर (किंवा परवानगीच्या मर्यादेपलीकडे) डीजे वाजवल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. याची रक्कम उल्लंघनाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते, परंतु सामान्यतः हजारों रुपयांपासून सुरू होते.
2) उपकरणे जप्ती
मुंबई पोलिसांना डीजे उपकरणे, जसे की साउंड सिस्टम, मिक्सर, आणि लाऊडस्पीकर जप्त करण्याचा अधिकार आहे. अशा घटना गणेशोत्सव किंवा इतर सणांदरम्यान वारंवार घडतात.
3) कायदेशीर प्रकरण नोंदणी
उल्लंघनकर्त्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (BNS) किंवा पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. यामुळे तुरुंगवास किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
4) गणेश मंडळांवर कारवाई
गणेशोत्सवासारख्या उत्सवांमध्ये डीजे बंदीचं उल्लंघन झाल्यास गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते, ज्यात परवाना रद्द करणे किंवा मंडपावरील इतर निर्बंधांचा समावेश आहे.
5) उच्च न्यायालयाचे निर्देश:
मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाबाबत कडक नियम लागू केले आहेत. रात्री 10 वाजेनंतर 50 डेसिबलपेक्षा जास्त ध्वनी पातळी आणि सकाळी 6 वाजेपूर्वी डीजे वाजवणे बेकायदेशीर आहे. याचं उल्लंघन केल्यास पोलिस किंवा स्थानिक प्रशासन त्वरित कारवाई करू शकते.
गणेशोत्सव 2025 मध्ये, मुंबई पोलिसांनी डीजे बंदीचं काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उल्लंघन झाल्यास मंडळांवर कायदेशीर कारवाई आणि उपकरणे जप्तीचा इशारा देण्यात आला आहे. डीजे वापरण्यापूर्वी स्थानिक पोलिसांकडून परवानगी घ्या आणि ध्वनी मर्यादा (दिवसा 55 डेसिबल, रात्री 45 डेसिबल) पाळा.
दरम्यान पुण्यात डीजे लेझर लाईट बंदी अंमलबजावण्यासाठी जेष्ठ नागरिकांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहिलं आहे. डीजे आणि लेझर लाईफबद्दल कोर्टाच्या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास राजकीय नेत्यांना आणि प्रशासनात जबाबदार धरणारी सुमोटो दाखल करा असं आवाहन पत्रातून करण्यात आलं आहे.
पुण्यात दरवर्षी गणेशोत्सवात आयुक्त पोलीस आयुक्त बैठका घेऊन कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देतात. पुण्यात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलं जातं. पोलिसांकडून किंवा प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कारवाई केली जात नाही. मिरवणुकीतील स्पीकरच्या भितीमुळे आम्हाला घरात राहणार अशक्य होते. उत्सव साजरे झालेच पाहिजेत मात्र त्यात डीजे आणि लेझर लाईटचा अमर्याद वापर थांबला पाहिजे अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
FAQ
1) मुंबईत गणेशोत्सवात डीजे वाजवण्याबाबत काय नियम आहेत?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गणेशोत्सवासह सर्व सार्वजनिक मिरवणुका आणि सणांमध्ये डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीमवर पूर्ण बंदी आहे. ध्वनी मर्यादा (दिवसा 55 डेसिबल, रात्री 45 डेसिबल) पाळणे बंधनकारक आहे, आणि रात्री 10 वाजेनंतर 50 डेसिबलपेक्षा जास्त ध्वनी काढणे बेकायदेशीर आहे.
2) डीजे बंदीचं उल्लंघन केल्यास मुंबईत काय कारवाई होऊ शकते?
दंड: ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियमन) नियम, 2000 अंतर्गत हजारो रुपयांचा आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो.
उपकरणे जप्ती: डीजे उपकरणे, जसे की साउंड सिस्टम, मिक्सर, आणि लाऊडस्पीकर जप्त केले जाऊ शकतात.
कायदेशीर प्रकरण: भारतीय दंड संहिता (BNS) किंवा पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
मंडळांवर कारवाई: गणेश मंडळांचे परवाने रद्द होऊ शकतात, आणि मंडपावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात.
पोलिस कारवाई: मुंबई पोलिस त्वरित कारवाई करू शकतात, विशेषतः गणेशोत्सव 2025 मध्ये कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
3) मुंबई उच्च न्यायालयाने डीजे बंदी का लादली आहे?
उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांवर होणारा त्रास लक्षात घेऊन डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीमवर बंदी घातली आहे. ही बंदी पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार लागू आहे.
4) डीजे बंदी उल्लंघनाची तक्रार कुठे करावी?
स्थानिक पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधावा.
मुंबईत ध्वनी प्रदूषण तक्रारींसाठी पोलिस हेल्पलाइन (100) किंवा स्थानिक महानगरपालिका (BMC) कार्यालयात तक्रार नोंदवावी.
गंभीर प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.