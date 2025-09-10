दाऊदच्या बहिणीला विधवा करणारा 'तो' गँगस्टर कोण? सिंगल फसली… तरीही मुंबईचा डॉन… नंतर रॉबिनहूड… एका गँगस्टरची ही कहाणी माहिती आहे काय?

Mumbai Crime Diary : जेव्हा जेव्हा अंडरवर्ल्डची चर्चा होते तेव्हा दाऊदचं नाव सगळ्यात पहिले घेतलं जातं. आजही दाऊद मुंबई पोलिसांच्या तावडीत सापडला नाही. पण दाऊदच्या बहिणीला विधवा ज्या गँगस्टरने केलं त्याच्या बद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत. हा दुसरा तिसरा गँगस्टर कोणी नसून तो आहे मुंबईचा डॅडी... भायखाळ्यातील दगडी चाळीत एकेकाळी दहशत होती. आता ही दहशत तब्बल 17 वर्षांनंतर पुन्हा परतली आहे.
80 च्या दशकात मुंबईतील दगडी चाळीतून गुन्हेगारी जगतात पाया ठेवणारा आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील हा डॅडी होता अरुण गवळी. मुंबईतील त्या काळातील रामा नाईकच्या गँगमधून डॅडीने सुरुवात केली. शस्त्र तस्करी आणि खंडणी याबद्दल अरुण गवळी काम करत होता. हळूहळू गुन्हेगारीमध्ये त्याचे पाय रोवत असताना दाऊद इब्राहिम आणि छोटा राजनशी ओळख झाली. याच काळात डॉन वरदराजन मुंबई सोडून चेन्नईला गेला आणि करीम लालाने गुन्हेगारी विश्वाचा निरोप घेतला, त्यामुळे गुन्ह्यांच्या काळ्या राज्यात फक्त रामा नाईक, दाऊद इब्राहिम आणि गवळी गँगच होती.
दाऊदसोबत झालेली ओळख अरुण गवळीची फार काळ टिकली नाही. त्यामागे कारण ठरलं 1988 मध्ये रामा नाईकची हत्या झाली आणि दाऊद - अरुण गवळीमध्ये शत्रूत्व निर्माण झालं. 1986 मध्ये मुंबईत दाऊदची दशहत वाढत होती, अशातच 1998 दाऊद मुंबई सोडून दुबईला गेला खरा. पण त्यानंतर रामा नाईक एका टोळीयुद्धात मारला गेला. रामा नाईकच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी अरुण गवळीने स्वत:ची गँग तयार केली. हाच तो क्षण होता जेव्हा दाऊद आणि गवळीमध्ये दुश्मनी सुरु झाली. या दोघांतील दुश्मनी मुंबईतील अंडरवर्ल्डमधील चर्चेचा विषय होता. याच दरम्यान 26 जुलै 1992 रोजी गवळीच्या चार शूटरनी दाऊदची मोठी बहीण हसिना पारकरचा पती इब्राहिम पारकर याची मुंबईतील हॉटेलबाहेर गोळ्या घालून हत्या केली.
त्यानंतर डॅडीने मागे वळून पाहिलं नाही. त्याचं घर मुंबईच्या अशा ठिकाणी होतं जे 1980 - 90 च्या दशकात गुंड कारवायासाठी कुप्रसिद्ध झालं. दगडी चाळ नाव घेतली की भल्याभल्या गुंड्यालाही घाम फुटायचा. त्यानंतर 2007 मध्ये मुंबईत शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्याप्रकरणात अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. वाढतं वय आणि तब्येतीच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने गवळीला जामीन मंजूर केला. अरुण गवळी 17 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होता. अरुण गवळी 2004 ते 2009 पर्यंत मुंबईच्या चिंचपोकळी विभागाचे आमदार होता. अरुण गवळीने 'अखंड महाराष्ट्र सेना'हा पक्ष सुरु केला होता. आमदारकीच्या कार्यकाळात गवळीने जामसांडेकरांची हत्या केली होती, असा आरोप होता.
अरुण गवळी तसा मुळचा अहमदनगरमधला. त्याचा जन्म तिथे झाला होता. वडील कामाच्या शोधात मुंबईत आले. घराची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती पण लहानपणी अरुण गवळी घरोघरी जाऊन दूध विकायचे. शाळेच्या दिवसांपासूनच गवळी छोट्या-मोठ्या गँगस्टर्सच्या संपर्कात होता. झटपट श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी गवळी विविध गँगमध्ये सामील झाला.
अरुण गवळी यांची संपत्ती मुख्यतः स्थावर मालमत्ता असून 2008 मध्ये त्यांची संपत्ती अंदाजे 250 कोटींच्या घरात होती अशी बोलं जातं. दगडी चाळीसह 11 इमारती असून कुटुंबाची संपत्ती 250 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल असं काही न्यूज पोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
1. अरुण गवळी कोण आहे?
अरुण गवळी हा मुंबईच्या भायखळा येथील दगडी चाळीतील माजी गँगस्टर आणि राजकारणी आहे, ज्याला "डॅडी" म्हणून ओळखले जाते. तो 1980-90 च्या दशकात मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमधील प्रभावी व्यक्ती होता आणि 2004-2009 दरम्यान चिंचपोकळी मतदारसंघातून आमदार होता. त्याने अखंड महाराष्ट्र सेना नावाचा पक्ष स्थापन केला होता.
2. अरुण गवळीचा गुन्हेगारी प्रवास कसा सुरू झाला?
अरुण गवळी यांचा जन्म अहमदनगर येथे झाला. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांचे वडील कामाच्या शोधात मुंबईत आले. लहानपणी गवळी घरोघरी दूध विकायचे. शालेय जीवनातच ते छोट्या-मोठ्या गँगस्टरच्या संपर्कात आले आणि झटपट श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी 1980 च्या दशकात रामा नाईकच्या गँगमध्ये सामील झाले, जिथे त्यांनी शस्त्र तस्करी आणि खंडणी वसुलीचे काम सुरू केले.
3. दगडी चाळ आणि अरुण गवळी यांचा काय संबंध आहे?
दगडी चाळ ही भायखळा येथील अरुण गवळीची मुख्य गुन्हेगारी केंद्र होती. 1980-90 च्या दशकात दगडी चाळ नाव घेतले की गुंड आणि पोलिसांनाही धडकी भरायची. याच ठिकाणी गवळीने आपली गँग आणि प्रभाव वाढवला. त्याच्या कुटुंबाची 11 इमारतींसह 250 कोटींहून अधिक संपत्ती याच परिसरात आहे.