रेमंड ग्रुपचे सीएमडी गौतम सिंघानिया मालदीवमध्ये बोट अपघातात जखमी

भारतातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक घराण्यांपैकी एक असलेल्या रेमंड ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया आज मालदीवमध्ये झालेल्या एका अपघातात किरकोळ जखमी झाले. मालदीवमधील फेलिधू परिसरात त्यांची स्पीडबोट उलटली, ज्यात सिंघानिया यांच्यासह सात जण प्रवास करत होते. सिंघानिया यांना तात्काळ वाचवून विमानाने मुंबईला आणण्यात आले आणि त्यांच्यावर शहरातील एका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघातात दोन भारतीय बेपत्ता असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी शोधमोहीम सुरू आहे. यामध्ये रॅली ड्रायव्हर हरी सिंग यांचा समावेश आहे.
गौतम सिंघानिया यांच्या मॅनेजरने याला दुजोरा दिला. प्रवक्त्याने सांगितले की, गौतम सिंघानिया एका दुर्दैवी अपघातात किरकोळ जखमी झाले असून त्यांच्यावर मुंबईतील एका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, मालदीवमधून आलेल्या वृत्तानुसार, स्पीडबोटमध्ये पाच भारतीय पुरुष आणि रशिया व यूकेमधील प्रत्येकी एक महिला प्रवास करत होती. पोलिसांनी सांगितले की, या अपघातात पाच जण वाहून गेले, ज्यात एका रशियन महिलेचा आणि चार भारतीय पुरुषांचा समावेश आहे. अपघातात बेपत्ता झालेल्यांमध्ये दोन भारतीय नागरिक असून, त्यांचा शोध सुरू आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, गौतम सिंघानिया यांना दक्षिण मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना काही ओरखडे आणि किरकोळ जखमा झाल्या आहेत, परंतु ते धोक्याबाहेर आहेत. सिंघानिया हे साहसी खेळ आणि वेगाचे शौकीन म्हणून ओळखले जातात. रेमंड ग्रुपचा व्यवसाय वस्त्रोद्योग, स्थावर मालमत्ता, अभियांत्रिकी आणि ग्राहक सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे. गौतम सिंघानिया यांची एकूण संपत्ती ₹11000 कोटींपेक्षा जास्त आहे.