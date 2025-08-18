English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोन्याच्या दरात आज घट झाली की वाढ? वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा तेजी आली असून आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 18, 2025, 12:07 PM IST
सोन्याच्या दरात आज घट झाली की वाढ? वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर
Gold price today 18 august 2025 gold silver price remain same MCX check price in mumbai maharashtra

Gold Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा तेजी आल्याचे दिसून आले. MCX वर सोनं 232 अकांनी मजबूत होऊन 100070 वर व्यवहार करताना दिसत आहे. तर, एकीकडे चांदीदेखील 151 अंकांनी वाढून 114194 वर व्यवहार करताना दिसत आहे. कमोडिटी मार्केटमध्येदेखील सोन्याच्या दरात चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील दोन दिवसांत सोनं 25 डॉलरने घसरले होते तर चांदी 38 डॉलरवर स्थिरावली होती. 

भारतीय शेअर बाजारात मागील आठवड्यात सोनं आणि चांदीच्या दरात किंचितसे बदल झाले होते. सोन्याच्या किंमतीत 900 रुपये प्रति 10 ग्रॅमने अधिक घसरण झाली होती. तर चांदीच्या किंमतीत 200 रुपयांनी अधिक वाढ झाली होती. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या मते, 24 कॅरेट 10 ग्रॅम सोन्याच्या किंमत 1,01,180 रुपये आहे. तर मागील आठवड्यात याच दिवशी सोनं 1,00,942 रुपयांवर होती. सोन्याच्या दरात 919 रुपयांची घसरण झाली होती. 

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रतितोळा 92,750 रुपयांवर स्थिरावला आहे. तर पहिलेच हाच दर 92,463 रुपये इतका होता. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 75,707 रुपये प्रति 10 ग्रॅम कमी होऊन 75,017 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर स्थिरावला आहे. चांदीच्या किंमतीत मात्र किंचितसे बदल झाले आहे. 201 रुपयांनी वाढून 1,14,933 रुपये प्रति किलोवर स्थिरावली असून 1,14,732 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,750रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,180 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 75,890रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,275 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,118 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,589 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 74,200 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 80,944रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 60,712 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट-92,750 रुपये
24 कॅरेट- 1,01,180 रुपये
18 कॅरेट- 75,890रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todaygold rateToday gold rategold priceGold price today

इतर बातम्या

'द बंगाल फाइल्स' चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात, FIR द...

मनोरंजन