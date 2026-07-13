सोनं, चांदी, 13 बॅगा घेऊन गेली आता फ्लॅट, गाडी, 12 कोटींची...; सुनेच्या आरोपांनंतर विनायक राऊतांनी हिशोबच मांडला

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच नगरसेवक आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या मुलगा गितेश राऊत यांच्यावर पत्नी गिरीजा यांनी धक्कादायक आरोप केले आहेत. सात वर्षांपासून लैंगिक, शारीरिक आणि मानसिक छळ झाल्याची थेट तक्रार गिरीजा यांनी पोलिसांकडे केली आहे. या तक्रारीनंतर अनेक गोष्टांचा दावा गिरीजा यांनी केला आहे. सून गिरीजा राऊत यांच्या तक्रारीनंतर विनायक राऊत आणि कुटुंबीयांकडून अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या जामीन अर्जावर 23 जुलैला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान सुनेच्या आरोपांनंतर विनायक राऊत यांनी सुनच्या आरोपांवर पत्रकार परिषद घेऊन सुनेबद्दल भाष्य केलं आहे.
विनायक राऊत म्हणाले की, गिरीजा यांना 3 खोल्यांचं घर, गाडी, महिना 5 लाख रुपये आणि एकूण 12 कोटीं हवे आहेत. गिरीजा राऊत घर सोडून जाताना सोनं, चांदी आणि 13 बॅगा घेऊन बाहेर पडली असा आरोप माजी खासदार विनायक राऊतांनी केलाय. हिंमत असेल तर सासरी येताना किती स्त्रीधन आणलं ते जाहीर करावं असं आव्हान विनायक राऊतांनी केलंय.
ते पुढे म्हणाले की, ती स्वतःहून माहेरी गेली असून स्त्रीधन नेलं आहे. पण ती सासरी येताना किती सोनं घेऊन आला होती आणि स्त्रीधन म्हणून किती सोनं माहेरी नेलं हे तिने सांगाव. एवढंच नाहीतर सोनं-चांदीसहीत 13 बॅगा ती सोबत घेऊन गेली आहे. आता त्यांच्या डिंमाड दुप्पट झाल्या आहेत. आधी 2 कोटी नंतर फ्लॅट, गाडी, नंतर ते 5 कोटींवर अशी मागणी करण्यात आली आहे. एवढंच नाहीतर 12 कोटी 50 लाख इतकी डिमांड त्यांनी केली आहे. यात 5 लाख दरमहा, 10 कोटी एक रक्कमी, दरमहा भाडे 1 लाख, 3 बीएचके ईएमआय तुम्हीच भरायचे," अशी मागणी गिरीजा राऊत यांनी केली आहे, असं दावा विनायक राऊत यांनी केला आहे.