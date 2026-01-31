सोन्या-चांदीचे दर आपटले! चांदी 1.06 लाखांनी तर सोनं 20 हजारांनी कमी झालं, कारण काय?

Silver Price Crash know the reason : 30 जानेवारी रोजी सोने आणि चांदीच्या बाजारात घसरण झाली. नफा बुकिंगमुळे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीचा भाव 1.06 लाख (26%) ने घसरला. एक किलो चांदी आता 2.93 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. एक दिवस आधी, 29 जानेवारी रोजी, चांदी प्रति किलो 3.99 लाख रुपयांना उपलब्ध होती.
MCX वर सोने देखील 20000 रुपयांनी (12%) घसरले. 10 ग्रॅम सोने 1.49 लाख रुपयांवर आले. 29 जानेवारी रोजी सोने 1.69 लाख रुपयांवर होते. शिवाय, शुक्रवारी सोने आणि चांदीच्या ETF मध्ये 23% पर्यंत घट झाली.
शुक्रवारी सराफा बाजारात चांदी 40638 रुपयांनी आणि सोने 9545 रुपयांनी घसरले. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत प्रति किलो 339350 रुपयांवर आली आहे. 24 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमची किंमत 165795 रुपयांवर आली आहे.
जेव्हा डॉलर मजबूत होतो तेव्हा सोने आणि चांदीच्या किमती कमकुवत होतात. कारण डॉलर निर्देशांक वाढतो, तेव्हा रुपया, युरोपियन युनियन आणि येन सारख्या इतर चलनांच्या तुलनेत डॉलर महाग होतो. यामुळे परदेशी खरेदीदारांसाठी सोने आणि चांदीसारख्या खरेदी महाग होतात. अमेरिका डॉलर-आधारित अर्थव्यवस्था राखू इच्छिते आणि म्हणूनच सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींना विरोध करते. जगात डॉलरचे वर्चस्व राखण्यासाठी कमोडिटी मार्केटमध्ये घसरण आवश्यक आहे. हे काही विशिष्ट परिस्थितीत घडू शकते, जेव्हा सोने आणि चांदीच्या किमती वाढतात आणि डॉलर देखील मजबूत होतो, जसे की भू-राजकीय तणाव.
अमेरिकेला डॉलर मजबूत राहावा आणि जगभरात त्याचे वर्चस्व राखावे असे वाटते. अमेरिकेचा सर्वात मोठा स्पर्धक चीनकडे सोने आणि चांदीसारख्या धातूंचा साठा असल्याने, चीन जगाला डॉलर-आधारित अर्थव्यवस्थेपासून कमोडिटी-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे हलवू इच्छित आहे. कारण धातूंवर चीनची मक्तेदारी आहे. जगातील मौल्यवान धातूंपैकी सुमारे ७०% त्याच्याकडे आहे. चीनने १ जानेवारी २०२६ पासून चांदी आणि इतर वस्तूंच्या निर्यातीबाबत कडक नियम बनवले आहेत.
नफा बुकिंग: सोने आणि चांदीच्या किमती अलिकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात नफा बुक करण्यास भाग पाडले.
घटती भौतिक मागणी: सर्वकालीन उच्चांक गाठल्यानंतर, भौतिक मागणी कमकुवत झाली, ज्यामुळे औद्योगिक वापराबद्दल चिंता निर्माण झाली.
१. प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) द्वारे हॉलमार्क केलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक किंवा असे काहीतरी असू शकते: AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते.
२. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात.