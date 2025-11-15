TISS Recruitment 2025: टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक होण्याची सुवर्ण संधी, लाखो रुपयांच मासिक वेतन

TISS Assistant Professor Recruitment 2025: तुम्ही बऱ्याच काळापासून एखाद्या प्रतिष्ठित संस्थेत शिकवण्याचे स्वप्न पाहत आहात का? जर उत्तर हो असेल तर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) एक उत्तम संधी देत आहे. या पदभरतीची मुदत संपण्या आधी फोर्म भरा. तुम्ही एखाद्या विषयात तज्ञ आहात पण NETची परिक्षा दिली नसेल तरी तुम्ही या पादासाठी पात्र ठरु शकता. जर तसे असेल तर ही संधी गमावू नका. यासाठी पात्रता काय आहे आणि अर्ज प्रक्रिया कशी आहे ते जाणून घ्या.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने त्यांच्या मुंबई कॅम्पसमधील स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट अँड लेबर स्टडीजमध्ये लेबर मार्केट रिसर्च फॅसिलिटी (LMRF) साठी भरतीसाठी अधिकृत सूचना जाहीर केली आहे. सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी दोन पात्र उमेदवारांची निवड केली जाईल. या पदासाठी अर्ज अधिकृत वेबसाइटवर घर बसल्याही भरता येईल. ही भरती प्रक्रिया खूप सोप्पी आणि सरळ आहे. जर तुम्ही एखाद्या सुवर्ण संधीची वाट पाहत असाल तर हीच आहे ती संधी. लवकरात लवकर अर्ज करा आणि संधीचं सोनं करा.
पागार किती मिळेल?
या पदासाठी वेतनाविषयी काही कळवलेलं नाही तरी, ही 10 स्तरावरील अंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापक भरतीचे पद आहेत. ज्यामध्ये सर्व पदाधिकाऱ्यांना मासिक वेतन 57,7000 ते 1,82,400 पर्यंत असते.
पात्रता काय आहे?
पद १ साठी अर्जदारांकडे व्यवसाय किंवा संबंधित क्षेत्रात किमान 55% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापनात पीएचडी आवश्यक आहे.
पद २ साठी अर्जदारांकडे ऑपरेशन्स रिसर्च, मास्टर्स स्टॅटिस्टिक्स, अर्थशास्त्र किंवा डेमोग्राफी या विषयात किमान 55 टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. NET आवश्यक नाही.
अर्ज कसा आणि कुठो भरावा?
सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट tiss.ac.in वर जा.
शैक्षणिक पदावर जा, येथे दोन पर्याय दिसतील.
कायमस्वरूपी आणि करारात्मक यापैकी करार निवडा.
यानंतर अप्लाय लिंकवर क्लिक करा.
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा आणि लॉगिन केल्यानंतर फॉर्म दिसेल.
फॉर्ममध्ये सर्व आवश्यक तपशील तपासून भरा.
लेटेस्ट फोटो आणि स्वाक्षरी, मार्कशीट यांसारखी कागदपत्रे अपलोड करा.
अर्ज शुल्क भरा आणि शेवटी फॉर्म सबमिट करा.
योग्य रित्या सबमिट झाल्यावर अर्जाचा प्रिंटआउट घ्या.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
टाटाच्या प्रतिष्ठित संस्थेत सहाय्यक पादाचा अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 16 नोव्हेंबर 2025 आहे. त्यामुळे वाट कशाची पाहताय? त्वरा करा.