Marathi News
मलबार हिल येथील नॅचर वॉकनंतर मुंबईकरांना मिळणार आणखी एक पर्यटनस्थळ; देशातील पहिलाच प्रकल्प, नवीन वर्षात सुरू होणार?

New Tourist Spot In Mumbai:मुंबईत एक नवं पर्यटनस्थळ होणार आहे. हेरिटेज नॅचरल वॉकनंतर आता आणखी एक पर्यटनस्थळ मुंबईकरांना मिळणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 7, 2025, 04:27 PM IST
मलबार हिल येथील नॅचर वॉकनंतर मुंबईकरांना मिळणार आणखी एक पर्यटनस्थळ; देशातील पहिलाच प्रकल्प, नवीन वर्षात सुरू होणार?
Good News after malabar hill nature trail mumbaikars will get new tourist spot in december

New Tourist Spot In Mumbai: मुंबईकरांना आणखी एक पर्यटनस्थळ मिळणार आहे. अलीकडेच मुंबई महापालिकेने मलबार हिल येथे नेचरवॉक उभारला आहे. मुंबईकरांना निसर्गाचा आनंद घेत पर्यटनांची संधी मिळाली आहे. त्याचबरोबर याचधर्तीवर आता मुंबईकरांना आणखी एक पर्यटनस्थळ मिळणार आहे. बोरीवली येथे गोराई कांदळवन उभे राहत आहे. या कांदळवनाचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले असून येत्या डिसेंबरमध्ये ते खुले होण्याची शक्यता आहे.

कांदळवन हा निसर्गाचा महत्त्वाचा भाग आहे. कांदळवनामुळं पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येते. तसंच, यामुळं समुद्र व खाडी किनाऱ्यावरील जैवविविधता टिकून आहे. कांदळवनाविषयी जागरुकता निर्माण व्हावी यासाठी गोराई खाडीत कांदळवन पार्कची निर्मिती करण्यात येत आहे. मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत साधारण 30 कोटी रुपये खर्चून या पार्कची निर्मिती सुरू आहे. वनविभागाच्या या प्रकल्पात 1 हाजर 600 चौरस किमी क्षेत्रात नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर दुमजली इमारत बांधण्यात येत आहे.

हे उद्यान गोराई जेट्टीजवळ असून या उद्यानाचे काम अंतिम टप्प्यावर पोहोचले आहे. सिंगापूर, अबूदाबी, थायलंडच्या धर्तीवर गोराईत उन्नत मार्ग साकारण्यात येणार आहे. हा मार्ग लाकडी असून 700 मीटर लांबी आणि रुंदी 2.4 मीटर आहे. लाकडाचा वापर करुन कांदळवनामधून तयार केलेल्या बोर्डवॉकमधून परिसंस्था जवळून पाहण्याचा अनुभव मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकही कांदळवन न तोडता हा बोर्डवॉक तयार करण्यात आला आहे.

इको टुरिजमला पर्याय

गोराईप्रमाणेच दहिसर मँग्रोव्ह पार्क हा दुसरा टप्पा असणार आहे. यामुळं उत्तर मुंबईच्या हरित विकासाला नवीन ओळख मिळणार आहे. मुंबईच्या इको-टुरिझम क्षेत्रातील पुढचा मोठा टप्पा ठरणार आहे. येथे एकाच ठिकाणी कांदळवनाचा विस्तीर्ण प्रदेश आणि महानगराची दाटी अनुभवता येणार आहे.

FAQ

गोराई कांदळवन उद्यान काय आहे?

गोराई कांदळवन उद्यान हे भारतातील पहिले समर्पित कांदळवन उद्यान आहे, जे मुंबईतील बोरिवली येथील गोराई खाडीलगत उभारण्यात येत आहे. हे उद्यान 8 हेक्टर क्षेत्रावर विकसित केले जात असून, पर्यटकांना कांदळवनाची सफर आणि पर्यावरण शिक्षणाचा अनुभव देण्यासाठी सिंगापूर, अबूधाबी आणि थायलंडच्या धर्तीवर तयार करण्यात येत आहे.

हे उद्यान कोठे आहे आणि त्याचे लोकार्पण कधी होणार आहे?

हे उद्यान बोरिवलीतील गोराई खाडीलगत, गोराई जेट्टीजवळ आहे. याचे काम अंतिम टप्प्यावर असून, लवकरच याचे लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे.

या उद्यानाचे प्रमुख वैशिष्ट्य कोणते आहे?

उद्यानातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे 700-750 मीटर लांबीचा आणि 2.4 मीटर रुंदीचा लाकडी उन्नत मार्ग (बोर्डवॉक). हा मार्ग पर्यटकांना कांदळवनातून थेट सफर घडवेल, ज्यामुळे ते कांदळवनाची जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे महत्त्व जवळून अनुभवू शकतील.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
 malabar hill nature trailnew tourist spot in decemberमलबार हिल टुरिस्ट स्पॉटMalabar HillGorai kandalvan Safari

