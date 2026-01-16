मुंबईत ₹3142000000 खर्च करुन बांधणार अत्याधुनिक बिहार भवन; 30 मजली, रुग्णालय आणि...

Bihar Bhawan in Mumbai: आज संपूर्ण महाराष्ट्रात महापालिका निवडणूक निकालांची चर्चा आहे. मराठी अस्मिता, विकास अशा विविध मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढली गेली. मुंबईकरांचा हक्क, मराठी माणसांवर होणारा अन्याय, मराठी माणसांना नोकऱ्या, मराठी शाळा असे मुद्दे ठाकरे बंधुंनी आपल्या प्रचारात आणले होते. दरम्यान मुंबईत राहणाऱ्या बिहारी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी समोर येतेय. बिहार सरकार मुंबईत एक अत्याधुनिक बिहार भवन बांधणार आहे. हे भवन दिल्लीतील बिहार भवनाप्रमाणे सर्व सुविधांनी युक्त असेल. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने बिहारातील लोकांना तेथे राहणे, कामकाज आणि आरोग्यसेवा घेणे सोपे होईल. या प्रकल्पामुळे बिहारातील प्रवासी आणि रुग्णांना मोठा फायदा होणार आहे.
या भव्य इमारतीसाठी 314.20 कोटी रुपयांचा खर्च येईल. हे भवन मुंबईतील एलफिंस्टन एस्टेट म्हणजे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसरात उभे राहील. जमिनीचा आकार सुमारे0.68 एकर (2752.77 चौरस मीटर) आहे. बिहार भवन निर्माण विभागाने यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला आहे.
हे भवन 30 मजली असेल, ज्यात तळमजला (बेसमेंट) समाविष्ट आहे. एकूण उंची ६९ मीटर असेल. इमारत आधुनिक डिझाइनची असेल आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान वापरले जाईल, जसे सौर पॅनेल, पाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प (STP) आणि हिरवळीचे क्षेत्र.
मुंबईत उपचारासाठी येणाऱ्या बिहारातील रुग्णांसाठी खास सोय केली जाईल. 178 खोल्या आणि 240 बेड्सची डोरमेट्री असेल. विशेषतः कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांच्या रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या नातेवाइकांसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरेल. याशिवाय वैद्यकीय कक्ष, कॅफेटेरिया आणि इतर मूलभूत सोयी उपलब्ध असतील.
भवनात सरकारी कामकाज, बैठकांसाठी 72 जागांची सभागृह, कार्यालये आणि आधुनिक पार्किंगची व्यवस्था असेल. 233 वाहनांसाठी सेंसर-आधारित स्मार्ट पार्किंग (ट्रिपल/डबल डेकर) तयार होईल. हे सर्व बिहारातील लोकांना मुंबईत स्वस्त आणि सुरक्षित राहण्याची सुविधा देईल. याशिवाय उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठीही हे भवन महत्त्वाचे ठरेल.
सध्या भवनाच्या परिसराची सीमा भिंत पूर्ण झाली आहे. सल्लागार नेमला गेला असून लवकरच टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होईल. बिहार भवन निर्माण विभागाचे सचिव कुमार रवी यांनी सांगितले की, ऊर्जा आणि पर्यावरण संरक्षणावर विशेष भर दिला जाईल. हा प्रकल्प बिहारातील प्रवाशांना मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.