नव्या वर्षात मुंबईला मिळणार चौथे टर्मिनस, दादर-सीएसएमटीवरील गर्दी कमी होणार

मुंबईतील जोगेश्वरी येथे चौथे टर्मिनस बांधणार आहे. ज्याचा पहिला फेज जून 2026 पर्यंत चालू होणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. नवीन टर्मिनसमधून वांदे टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल आणि दादर टर्मिनसवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ऑक्झिलरी टर्मिनस यार्डात होणार डेवलप
हा प्रोजेक्ट जोगेश्वरीतील ऑक्झिलरी टर्मिनल यार्डात डेवलप केली जाणार आहे. या यार्डाचा वापर फक्त ट्रेनना स्टेबल करण्यासाठी केला जातो. आणि या यार्डातून प्रवाशांना हँडल केलं जात नाही. आता हे चौथे टर्मिनस तयार झाल्यानंतर ही फॅसिलिटी मुंबईतून दूर पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांना इंटीग्रेट केला जाणार आहे. दोन्ही फेज पूर्ण केल्यानंतर टर्मिनस ते दररोज 24 लांब पल्ल्याच्या ट्रेन हँडल केले जाणार आहे.
प्रोजेक्टची किंमत किती?
प्रोजेक्टची एकूण 76.48 कोटीपर्यंत लागण्याची शक्यता आहे. याअगोदर हे काम डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होणार होते. मात्र रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साईट संदर्भात अनेक संकट आणि कॉन्ट्रक्ट प्रकरणावर टाईमलाईन पुढे ढकलली आहे. यानंतर वेस्टर्न रेल्वेच्या शेड्युलमध्ये बदल केला गेला आणि प्रोजेक्टला दोन फेजमध्ये विभागलं आहे.
कधीपर्यंत होणार काम?
फेज1 हा जून 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या फेजपर्यंत कोचिंग टर्मिनलला मंजूरी दिली आहे. यामध्ये दो पॅसेंजर प्लॅटफॉर्म होणार आहे. एक प्लॅटफॉर्म स्टेशन सारखं असणार आहे. दुसरा दोन ट्रॅकच्या मध्ये असणार आहे. या सेटअपमधून एकच समस्या तीन लांब पल्ल्याच्या ट्रेनचा प्रवास सांभाळणार आहे.
पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने आता या प्रकल्पाला गती दिली असून, काम वेगाने सुरू आहे.
हे टर्मिनस कुठे आहे?
जोगेश्वरी पूर्व, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील सध्याच्या जोगेश्वरी उपनगरीय स्थानकाजवळ, जे जेव्हीएलआर आणि मेट्रो मार्गांना जोडलेले आहे.
या टर्मिनसचा उद्देश
पश्चिम उपनगरांमध्ये अधिक उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुरू करून/थांबवून मुंबई सीएसएमटी, दादर, वांद्रे, अंधेरी आणि बोरिवली येथील प्रवाशांवरील भार कमी करणे.
कोणत्या सुविधांची योजना आखली आहे?
अनेक प्लॅटफॉर्म, स्टेबलिंग लाईन्स, आधुनिक प्रवासी सुविधा, पार्किंग आणि रस्ते व मेट्रो वाहतुकीसोबत एकात्मिकरण.
याचे महत्त्व काय आहे?
वांद्रे टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसप्रमाणे दक्षिण मुंबईबाहेर अतिरिक्त रेल्वे टर्मिनस तयार करण्याच्या मुंबईच्या व्यापक योजनेचा हा एक भाग आहे.
प्रकल्पाचा खर्च किती आहे?
जोगेश्वरी टर्मिनस हे मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेवरील चौथे रेल्वे टर्मिनस बनेल. संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ७६.४८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
यामुळे कसा फायदा होईल?
जोगेश्वरी टर्मिनस सुरू झाल्यावर दादर, मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे टर्मिनस येथील गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. येथे दररोज सुमारे २४ गाड्या हाताळल्या जाऊ शकतात. पहिल्या टप्प्यात दोन प्रवासी प्लॅटफॉर्म बांधले जातील — एक स्टेशनच्या शेजारी आणि दुसरा दोन रुळांच्या मध्ये. यामुळे एकाच वेळी तीन लांब पल्ल्याच्या गाड्या हाताळता येतील. दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म, एक पिट लाईन आणि एक शंटिंग नेक बांधला जाईल.