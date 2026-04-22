मुंबई मेट्रो 5 ला मंजुरी, कल्याण-बदलापूर अन् टिटवाळ्यापर्यंतचा प्रवास होणार सुसाट

मुंबई मेट्रो मार्गिका-5 अ, टप्पा एक आणि टप्पा दोन अशा एकूण 18130.55 कोटी रुपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. मुंबई मेट्रो मार्गिका 5 (मेट्रो 5) ही ठाणे-भिवंडी-कल्याण दरम्यानची 24.9 किमी लांबीची उन्नत (elevated) मार्गिका आहे. नुकत्याच आलेल्या बातम्यांनुसार, या मार्गिकेचा कल्याण ते बदलापूर आणि टिटवाळ्यापर्यंत विस्तार मार्गिका 5 अ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा विकास समितीच्या बैठकीत याबाबत मंजुरी दिली आहे. मेट्रो मार्गिका 5 अ विस्तारित मार्ग असून ही मार्गिका मुख्य मेट्रो 5 ला जोडली जाईल आणि खालील भागांतून पुढे जाईल. मेट्रो मार्गिका कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि दुर्गाडी मार्गे टिटवाळा या मार्गाची कनेक्टिव्हिटी जलद होणार आहे. ही मार्गिका मेट्रो 12 ला (कल्याण-तळोजा) कल्याण येथे जोडली जाईल, ज्यामुळे ठाणे आणि नवी मुंबईशी संपर्क वाढेल.
या मार्गिकेचा फायदा प्रामुख्याने ठाणे जिल्ह्यातील उपनगरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो प्रवाशांना होईल. बदलापूर, अंबरनाथ आणि टिटवाळावासी यांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. कर्जत-कसारा लोकल गाड्यांमधील प्रचंड गर्दीतून या प्रवाशांना सुटका मिळेल. नोकरदार वर्गासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये (MIDC) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रवासाचा वेळ 30 ते 40 टक्क्यांनी वाचेल. विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक या प्रवासाने सुखकर होणार आहे. रस्ते मार्गावरील वाहतूक कोंडी (ट्रॅफिक) आणि सिग्नलच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल. रिअल इस्टेट क्षेत्रातही या निर्णयामुळे बुम येणार आहे. या भागातील घरांच्या किमती आणि विकासाला मोठी चालना मिळून स्थानिक उद्योगांचा विस्तार होईल.
मंत्रालयात मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा विकास समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
मुंबई मेट्रो मार्गिका-5 अ, टप्पा एक आणि टप्पा दोनचा सुमारे 69 लाख लोकांना फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई मेट्रो मार्गिका-5 अ, टप्पा एक आणि टप्पा दोन अशा एकूण 18130.55 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली. या मार्गिकेची लांबी 34.21 किमी आहे, ज्यामध्ये 19 स्थानकांचा समावेश आहे. टप्पा 1 कापूरबावडी ते धामणकर नाका, टप्पा 2 धामणकर नाका ते दुर्गाडी, मार्गिका 5 अ दुर्गाडी - कल्याण – उल्हासनगर या प्रकल्पामुळे ठाणे, भिवंडी, कल्याण आणि उल्हासनगर या भागातील सुमारे ६९ लाख लोकांना फायदा होणार असून प्रवास वेळेत 40-50 % बचत होईल. या प्रकल्पासाठीच्या आवश्यक परवानगीसाठी केंद्र शासन व संबधित विभागाकडे गतीने कार्यवाही करावी.