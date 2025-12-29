English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी, बोरीवली-चर्चगेटदरम्यान 22 नव्या सेवा; वेळापत्रकातही होणार बदल!

Mumbai local Train: मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टचा भाग असलेल्या कांदिवली ते बोरीवली दरम्यानची सहाव्या रेल्वे लाइनचे काम पूर्ण होत आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 29, 2025, 08:37 PM IST
बोरीवली-चर्चगेट लोकल

Mumbai local Train: लोकल ट्रेन ही मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाते.मुंबई लोकलच्या गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी समोर आलीय. 2026 पासून पश्चिम रेल्वे लोकलची गर्दी कमी होण्यास सुरुवात होणार आहे. यामागे कारणंही तसंच आहे. पश्चिम रेल्वेने मुंबई उपनगरीय प्रवाशांसाठी एक मोठी सुविधा जाहीर केली आहे. जानेवारी 2026 पासून बोरीवली ते चर्चगेट या मार्गावर 22 नवीन लोकल ट्रेनच्या फेऱ्या सुरू होणार आहेत. या नव्या सेवांमुळे ट्रेनच्या फेऱ्या वाढणार आहेत. प्रवाशांची गर्दीची समस्या काही प्रमाणात कमी होईल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

सहा लाइनचे काम

मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टचा भाग असलेल्या कांदिवली ते बोरीवली दरम्यानची सहाव्या रेल्वे लाइनचे काम पूर्ण होत आहे. ही लाइन वेगवान आणि दूर अंतराच्या ट्रेनसाठी वेगळी असेल तर लोकल ट्रेनसाठी स्वतंत्र मार्ग मिळेल. यामुळे ट्रेनच्या वेळेची अचूकता वाढेल आणि ट्रॅकवरची गर्दी कमी होईल. याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही फायदा होणार आहे. 

सहाव्या लाइनचे काम

सहाव्या लाइनचे काम 18 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर फिटनेस तपासणी आणि इतर औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत नवे वेळापत्रक लागू होईल. सध्या या कामासाठी डिसेंबर 2025 पासून 30 दिवसांचा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. ज्यामुळे काही ट्रेन रद्द झाल्या आणि प्रवाशांना तात्पुरती गैरसोय होताना दिसतेय.

सध्या होतेय गैरसोय 

काम सुरू असल्याने डिसेंबर महिन्यात अनेक लोकल ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत.ज्यामुळे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी होते आणि ट्रेन 20-25 मिनिटे उशिराने धावल्या. काही प्लॅटफॉर्म बंद असल्याने प्रवाशांना अधिक त्रास सहन करावा लागला. ही गैरसोय तात्पुरती असली तरी दीर्घकाळात मोठा फायदा होणार आहे.

प्रवाशांना होणारे फायदे 

नव्या 22 फेऱ्यांमुळे बोरीवली-चर्चगेट मार्गावर ट्रेनची संख्या वाढेल. यामुळे गर्दी कमी होईल आणि प्रवास जलद होईल. ट्रेन वेळेवर धावतील, विलंब कमी होतील आणि एकूणच उपनगरीय रेल्वे सेवा अधिक कार्यक्षम बनेल. पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे बदल मुंबईच्या उपनगरीय जाळ्याची क्षमता मजबूत करतील.

भविष्यात काय? 

हे काम पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम रेल्वेच्या एकूण सेवेत सुधार होताना दिसेल. प्रवासी संघटना आणि रेल्वे अधिकारी यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतोय. त्यामुळे मुंबईकरांना आता फक्त थोडा संयम ठेवावा लागेल, कारण नव्या वर्षात त्यांना अधिक सोयीस्कर आणि कमी गर्दीचा प्रवास मिळणार आहे.

