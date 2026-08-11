मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी, जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्रांसाठी मोठा बदल!

मुंबईकरांसाठी महापालिकेने जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्रांशी संबंधित सेवा अधिक जलद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता काही महत्त्वाच्या सेवांसाठी नागरिकांना कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही. नवीन व्यवस्थेमुळे प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी कमी होणार असून, काही दुरुस्ती आणि नाव नोंदणीच्या सेवांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या नव्या व्यवस्थेनुसार, नवीन जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि विवाह प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यावर भर देण्यात आला आहे. संबंधित कागदपत्रे आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही प्रमाणपत्रे ३ कार्यालयीन दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बालकाच्या जन्मानंतर जन्म प्रमाणपत्र तयार झाले, मात्र त्यावेळी नावाची नोंद झाली नसेल, तर आता जन्मानंतर १५ वर्षांच्या कालावधीत नाव समाविष्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नावाची नोंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित जन्म प्रमाणपत्र ३ कार्यालयीन दिवसांत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे शाळा, पासपोर्ट, आधार किंवा इतर शासकीय कामांसाठी जन्म प्रमाणपत्राची गरज असलेल्या कुटुंबांना याचा फायदा होऊ शकतो.
विवाह प्रमाणपत्रामध्ये नाव, जन्मतारीख किंवा इतर नोंदवलेल्या तपशीलांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्यास नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे सादर करून दुरुस्तीचा अर्ज केल्यानंतर ३ कार्यालयीन दिवसांत दुरुस्त विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे प्रमाणपत्रातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रातील विविध प्रकारच्या दुरुस्त्यांसाठी मात्र संबंधित प्रकरणाची पडताळणी आवश्यक असल्याने २५ कार्यालयीन दिवसांपर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे, नोंदी आणि प्रकरणानुसार इतर तपशीलांची तपासणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी दुरुस्ती अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे योग्य पद्धतीने जोडणे महत्त्वाचे आहे.
जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रातील दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ज केल्यानंतर नागरिकांना त्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी वारंवार संबंधित कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. नागरी सुविधा केंद्रात अर्जाची स्थिती तपासता येईल. तसेच अर्जाची पोचपावती मिळाल्यानंतर त्यावर असलेल्या युनिक आयडीच्या माध्यमातून अर्जाचा मागोवा घेता येणार आहे.
प्रमाणपत्रांसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि नागरिकांच्या कार्यालयीन फेऱ्या कमी करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. या नव्या सुविधेबाबत नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे आणि संबंधित प्रक्रियेची माहिती घेणे फायदेशीर ठरणार आहे.