31stची पार्टी आता चांगलीच रंगणार! मध्य रेल्वेकडून रात्रभर लोकल सेवा... पाहा Updated वेळापत्रक

मुंबई : डिसेंबर महिन्याच्या 25 तारखेला ख्रिसमस साजरा करण्यापासून ते 31 तारखेपर्यंत नववर्षाची स्वागत मुंबईमध्ये अगदी जल्लोषात केले जाते. यावेळी सर्वजण रात्री 12 वाजल्यानंतर नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी मोठ्या उत्सहात एकत्र येतात. मुंबईतील समुद्र किनारे, रेस्तराँ आणि इतर पर्यटन स्थळांवर प्रचंड गर्दी पहायला मिळते. यावेळी दूरच्या मंडळींना चिंता असते ती म्हणते वेळेची. कारण, एक लोकल चुकली ती की पुढची सगळीच समीकरणंही चुकतात. यंजा मात्र त्याची चिंताच नाही. कारण, नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईकरांचा उत्साह अधिक वाढणार आहे. निमित्त आहे ते म्हणजे मध्य रेल्वेची विशेष सुविधा.
मध्य रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवासी आणि पर्यटकांच्या सोयीसाठी 29 डिसेंबरच्या संध्याकाळी चार विशेष लोकल चालवल्या जाणार आहेत, या लोकल सर्व स्थानकावर थांबणार आहेत. या लोकलच्या वेळा पुढील प्रमाणे...
1. पहिली विशेष लोकल बुधवारी (29 डिसेंबर 2025) रात्री 1 वाजून 30 मिनिटांनी सीएसएमटी येथून सुटेल आणि रात्री 3 वाजता कल्याण स्थानकावर पोहोचेल.
2. दुसरी विशेष लोकल बुधवारी (29 डिसेंबर 2025) रात्री कल्याण स्थानकावरून रात्री 1 वाजून 30 मिनिटांनी सुटेल आणि सीएसएमटी स्थानकावर रात्री 3 वाजता पोहोचेल.
3.तिसरी विशेष लोकल सीएसएसटी स्थानकावरून 1 वाजून 30 वाजता बुधवारी (29 डिसेंबर 2025) रात्री हार्बर मार्गावरून सुटेल आणि 2 वाजून 50 मिनिटांनी पनवेल स्थानकावर पोहोचेल.
4. यानंतर चौथी विशेष लोकल बुधवारी (29 डिसेंबर 2025) रात्री 1 वाजून 30 मिनिटांनी पनवेल स्थानकावरून सुटेल आणि 2 वाजून 50 मिनिटांनी सीएसएमटी स्थानकावर पोहोचेल.
इतर शहरांमधील अनेक पर्यटक नववर्षाचे स्वागत करून जल्लोष साजरा करण्यासाठी संध्याकाळपासूनच मुंबईतील मरिन मरिन ड्राइव्ह, गिरगाव चौपाटी, दादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, बॅण्ड स्टॅण्ड अशा प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यावर मित्र-मैत्रिणी आणि कुटुंबासह गर्दी करत असतात. पण पुन्हा परतताना लोकल उपलब्ध नसल्यामुळे असुविधा होते. शिवाय काही जणांनी नव वर्षाच्या पहाटे मंदिरात जाणे, समुद्रकिनारी किंवा इतर ठिकाणी जाऊन नववर्षाचा पहिला सूर्योदय पाहणे अशा योजना आखलेल्या असतात ; पण पहाटे लोकल उपलब्ध नसल्याने त्यांना तसे करता येत नाही. यासगळ्या गोष्टी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने या विशेष लोकल चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, पश्चिम रेल्वेच्या नियमात काही बदल करण्यात आले आहेत. रेल्वे मंडळाने जारी केलेल्या रेल्वे मंडळाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तत्काळ आरक्षण प्रणालीमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. भारतीय रेल्वे आता तत्काळ तिकीट आरक्षणासाठी ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण प्रणालीचा समावेश करणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरील 21 रेल्वेगाड्यांमध्ये तत्काळ तिकीट आरक्षणासाठी ही नवीन ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करण्यात आली असून आता यात अधिक चार रेल्वेगाड्यांची भर पडली आहे.