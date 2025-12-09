नवी मुंबईतही आता भुयारी मार्ग, पामबीचच्या खालून जाणार बोगदा, कुठून ते कसा असेल हा नवा मार्ग

Navi Mumbai Tunnel Road: मुंबईत लवकरच भुयारी मेट्रोप्रमाणे भुयारी रस्त्याचे जाळे विणले जात आहे. मुंबईप्रमाणेच आता नवी मुंबईत भुयारी मार्ग तयार केला जाणार आहे. सानपाडा सेक्टर 19 येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पाम बीच मार्गाखालून प्रस्तावित भुयारी मार्गासाठी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या भुयारी मार्गामुळं नवी मुंबईची वाहतूक कोंडी लवकरच फुटणार आहे.
पामबीचच्या खालून जाणाऱ्या या भुयारी मार्गामुळं मोराज चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी लवकरच फुटणार आहे. सानपाडा व जुईनगर परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. सध्या सानपाडा नोडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सानपाडा गाव व पामबीच मार्गावरील मोराज सर्कल हे दोनच मार्ग आहेत. पामबीचवरुन मोराज सर्कलमार्गे सानपाडा येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. याचा फटका स्थानिक नागरिकांना होतो.
मोराज सर्कल येथील वाहतूक कोंडी फुटावी यासाठी हा भुयारी मार्गाचा प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या भुयारी मार्गाची मागणी होत होती. सेक्टर 19 येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पामबीच मार्गाखालून भुयारी मार्ग बांधण्यात यावा यासाठी महापालिकेकडून पाठपुरावा सुरू होता. मात्र हा परिसर सीआरझेड संरक्षित क्षेत्र असल्याने कोर्टाची परवानगी आवश्यक होती. नवी मुंबई महापालिकेने येथील भुयारी मार्गासाठी कोणतेही कांदळवन तोडले जाणार नसल्याचे तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होणार नसल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सानपाडा सेक्टर-१९ येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पामबीच मार्ग खालून प्रस्तावित वाहनचलित भुयारी मार्गाच्या निर्मितीस मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी येथील भुयारी मार्गासाठी मंजूर झालेल्या टेंडर प्रक्रियेनंतर आता प्रत्यक्ष कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सानपाडा सेक्टर 19 येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पाम बीच मार्गाखालून हा भुयारी मार्ग तयार केला जाईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावित भुयारी मार्गासाठी अखेर हिरवा कंदिल (मंजुरी) दाखवला आहे.
मोराज चौक परिसर तसेच सानपाडा व जुईनगर परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.