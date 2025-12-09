English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवी मुंबईतही आता भुयारी मार्ग, पामबीचच्या खालून जाणार बोगदा, कुठून ते कसा असेल हा नवा मार्ग

Navi Mumbai Tunnel Road: नवी मुंबईत आता लवकरच भुयारी मार्ग तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा भुयारी मार्ग पाम बीचच्या खालून जाणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 9, 2025, 03:51 PM IST
Navi Mumbai Tunnel Road: मुंबईत लवकरच भुयारी मेट्रोप्रमाणे भुयारी रस्त्याचे जाळे विणले जात आहे. मुंबईप्रमाणेच आता नवी मुंबईत भुयारी मार्ग तयार केला जाणार आहे. सानपाडा सेक्टर 19 येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पाम बीच मार्गाखालून प्रस्तावित भुयारी मार्गासाठी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या भुयारी मार्गामुळं नवी मुंबईची वाहतूक कोंडी लवकरच फुटणार आहे.

पामबीचच्या खालून जाणाऱ्या या भुयारी मार्गामुळं मोराज चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी लवकरच फुटणार आहे. सानपाडाजुईनगर परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. सध्या सानपाडा नोडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सानपाडा गाव व पामबीच मार्गावरील मोराज सर्कल हे दोनच मार्ग आहेत. पामबीचवरुन मोराज सर्कलमार्गे सानपाडा येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. याचा फटका स्थानिक नागरिकांना होतो.

मोराज सर्कल येथील वाहतूक कोंडी फुटावी यासाठी हा भुयारी मार्गाचा प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या भुयारी मार्गाची मागणी होत होती. सेक्टर 19 येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पामबीच मार्गाखालून भुयारी मार्ग बांधण्यात यावा यासाठी महापालिकेकडून पाठपुरावा सुरू होता. मात्र हा परिसर सीआरझेड संरक्षित क्षेत्र असल्याने कोर्टाची परवानगी आवश्यक होती. नवी मुंबई महापालिकेने येथील भुयारी मार्गासाठी कोणतेही कांदळवन तोडले जाणार नसल्याचे तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होणार नसल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सानपाडा सेक्टर-१९ येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पामबीच मार्ग खालून प्रस्तावित वाहनचलित भुयारी मार्गाच्या निर्मितीस मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी येथील भुयारी मार्गासाठी मंजूर झालेल्या टेंडर प्रक्रियेनंतर आता प्रत्यक्ष कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

FAQ

  1. हा भुयारी मार्ग कोठे तयार केला जाणार आहे?

सानपाडा सेक्टर 19 येथील केसर सॉलिटेअर इमारतीजवळ पाम बीच मार्गाखालून हा भुयारी मार्ग तयार केला जाईल.

2. या प्रकल्पाला कोणाची मंजुरी मिळाली आहे?

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावित भुयारी मार्गासाठी अखेर हिरवा कंदिल (मंजुरी) दाखवला आहे.

3. या भुयारी मार्गाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

मोराज चौक परिसर तसेच सानपाडाजुईनगर परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

