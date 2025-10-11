To The Point : 'तुला जर बारा परसाच्या खड्ड्यात...'; जयंत पाटलांच्या कवितेला Gopichand Padalkar यांचं कवितेतूनच प्रत्युत्तर

Gopichand Padalkar on Jayant Patil : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर कवितेतून आव्हान दिलं होतं. पाटलांच्या या कवितेला पडखळकरांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमधून जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. काही दिवसांपूर्वी गोपीचंद पडळकरांनी जयंत पाटलांवर जहरी टीका केली होती. दरम्यान यानंतर जयंत पाटलांनीही त्यांच्या खास शैलीतून पडळकरांचा समाचार घेतला होता. मात्र, झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमधून पडळकरांनी देखील कवितेच्या माध्यमातून जयतं पाटलांवर पलटवार केलाय.
झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी घेतलेल्या टू द पॉईंट मुलाखतीत गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्या कवितेला कवितेतूनच प्रत्युत्तर दिलंय. ते म्हणाले की, 'महाराष्ट्रातील घरा घरात मनात माझं नाव, तुला जर बारा परसाच्या खड्ड्यात गाडलं नाही तर गोपीचंद पडळकर माझं नाव नाही.'
इस्लामपूर इथे आयोजित करण्यात आलेल्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात जयंत पाटील यांनी गोपीचंद पडळकर यांना अप्रत्यक्षपणे उत्तर दिले. या कार्यक्रमात ते म्हणाले की, वेळ येईल तेव्हा आम्ही या सगळ्याचे उत्तर देऊ, तोपर्यंत वाट बघू. टप्प्यात आल्यावर करेक्ट कार्यक्रम तर होणारच. मी मागे एकदा म्हटलं होतं की, 'आपलं नाव ऐकलं नाही असं याक बी गाव नाय आणि सगळ्यांना हाणलं नाय तर जयंत पाटील माझं नाव नाही.
गोपीचंद पडळकर यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समज दिली होती, असे मी समजतो. त्यामधून त्यांनी काय बोध घेतला मला माहिती नाही. माझ्याविरोधात सगळ्यांनी मिळून बऱ्याच गोष्टी केल्या. याची चौकशी करा, त्याची चौकशी करा, असे अनेकजण बोलले. मला काहीही अडचण नाही. फक्त बोलू नका, माझी चौकशी कराच, असे सांगत जयंत पाटील यांनी दंड थोपटले. एका व्यक्तीने माझ्या आईवडिलांबद्दल चुकीची भाषा वापरली, त्यानंतर या व्यक्तीच्या समर्थनासाठी सगळ्यांनी मिळून सभा घेतली. भाजपमध्ये हा प्रकार मी कधी बघितला नव्हता.
