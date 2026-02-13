English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला भीषण आग, अनेक लोक अडकल्याची शंका

Mumbai Fire News : गोरेगाव पूर्वेतील गोकुळ धाम परिसरात 45 मजली गगनचुंबी इमारतीला भीषण आग लागली आहे. या आगीत अनेक लोक अडकल्याची शंका वर्तवली जात आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 13, 2026, 11:33 AM IST
गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला भीषण आग, अनेक लोक अडकल्याची शंका

Goregaon Fire News :  गोरेगानव पूर्वेतील गोकुळ धाम परिसरात 45 मजली इमारतीला भीषण आग लागली आहे. येथील एका निवासी गगनचुंबी इमारतीला शुक्रवारी सकाळी आग लागली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोरेगाव पूर्वेतील कृष्ण वाटिका रोडवरील डीबी वुड बिल्डिंगमध्ये सकाळी 9.11 वाजता एका नागरिकाने ही घटना घडल्याची माहिती दिली. 45 मजली निवासी इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरील बेडरूममध्ये विद्युत वायरिंग आणि इन्स्टॉलेशन्स, स्वयंपाकघरातील फिटिंग्ज आणि घरगुती वस्तूंना आग लागली. 45 मजली इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर आग लागली. बहुमजली इमारतीत आग लागल्याची माहिती मिळताच घबराट पसरली. स्थानिक अग्निशमन दलाला तात्काळ कळवण्यात आले. पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले. बहुमजली इमारतीमुळे आगीवर नियंत्रण मिळवणे अग्निशमन दलाच्या पथकासाठी मोठे आव्हान होते. जर आग इतर मजल्यांवर पसरली तर ती अत्यंत कठीण होईल अशी भीती लोकांना आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील गोरेगाव येथे ही आगीची घटना घडली. ज्या उंच इमारतीत आग लागली ती उंच इमारत अत्यंत प्रसिद्ध असल्याचे वृत्त आहे. 45 मजली इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर आग लागली. अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुमजली इमारतीमुळे बचाव पथकाला अत्यंत सावधगिरीने बचाव कार्य करावे लागत आहे. आगीच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांची संख्या सध्या माहिती नाही, परंतु 45 मजली इमारतीमुळे परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे.

इमारतीतील रहिवाशांना सुरक्षितपणे रिफ्यूज एरिया व टेरेसवर हलविण्यात आले असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. घटनास्थळी चार फायर इंजिन, चार जंबो टँकर, अ‍ॅडव्हान्स वॉटर टँकर, टर्न टेबल लॅडर, हाय प्रेशर पंप व इतर बचाव साहित्य तैनात करण्यात आले आहे. मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, वीज वितरण कंपनी व बीएमसी कर्मचारी यांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.  जीवितहानी नाही मोठ्या प्रमाणाचे वित्त हानी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Goregaon East fireDB Wood Building fireGokul Dham fireThane fire todaymumbai fire incident

इतर बातम्या

ACB च्या छाप्यानंतर नरहरी झिरवाळ राजीनामा देणार? दिल्लीतून...

महाराष्ट्र बातम्या