Goregaon Fire News : गोरेगानव पूर्वेतील गोकुळ धाम परिसरात 45 मजली इमारतीला भीषण आग लागली आहे. येथील एका निवासी गगनचुंबी इमारतीला शुक्रवारी सकाळी आग लागली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोरेगाव पूर्वेतील कृष्ण वाटिका रोडवरील डीबी वुड बिल्डिंगमध्ये सकाळी 9.11 वाजता एका नागरिकाने ही घटना घडल्याची माहिती दिली. 45 मजली निवासी इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरील बेडरूममध्ये विद्युत वायरिंग आणि इन्स्टॉलेशन्स, स्वयंपाकघरातील फिटिंग्ज आणि घरगुती वस्तूंना आग लागली. 45 मजली इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर आग लागली. बहुमजली इमारतीत आग लागल्याची माहिती मिळताच घबराट पसरली. स्थानिक अग्निशमन दलाला तात्काळ कळवण्यात आले. पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले. बहुमजली इमारतीमुळे आगीवर नियंत्रण मिळवणे अग्निशमन दलाच्या पथकासाठी मोठे आव्हान होते. जर आग इतर मजल्यांवर पसरली तर ती अत्यंत कठीण होईल अशी भीती लोकांना आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील गोरेगाव येथे ही आगीची घटना घडली. ज्या उंच इमारतीत आग लागली ती उंच इमारत अत्यंत प्रसिद्ध असल्याचे वृत्त आहे. 45 मजली इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर आग लागली. अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुमजली इमारतीमुळे बचाव पथकाला अत्यंत सावधगिरीने बचाव कार्य करावे लागत आहे. आगीच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांची संख्या सध्या माहिती नाही, परंतु 45 मजली इमारतीमुळे परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे.
गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला भीषण आग, अनेक लोक अडकल्याची शंका#Goregaon #GoregaonFire #DBWood #Building pic.twitter.com/pbxvMaNleW
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 13, 2026
इमारतीतील रहिवाशांना सुरक्षितपणे रिफ्यूज एरिया व टेरेसवर हलविण्यात आले असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. घटनास्थळी चार फायर इंजिन, चार जंबो टँकर, अॅडव्हान्स वॉटर टँकर, टर्न टेबल लॅडर, हाय प्रेशर पंप व इतर बचाव साहित्य तैनात करण्यात आले आहे. मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, वीज वितरण कंपनी व बीएमसी कर्मचारी यांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जीवितहानी नाही मोठ्या प्रमाणाचे वित्त हानी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे.