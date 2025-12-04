English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Goregaon Mulund Link Road: प्रस्तावित उड्डाणपूल दिंडोशी कोर्टाजवळून सुरू होऊन थेट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ उतरणार आहे, जिथून वाहनचालकांना थेट ट्विन टनलमध्ये प्रवेश करता येईल.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 4, 2025, 12:44 PM IST
मुंबईतील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प! 2026मध्ये पहिला टप्पा खुला होणार, तासाभराचा प्रवास अगदी काही मिनिटांत होणार
Goregaon mulund link road First Flyover Of The 12 Km Project To Open By May 2026

Goregaon Mulund Link Road: मुंबईतील सर्वात महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणजे गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) बाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर येतेय. नव्या वर्षात या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा वाहतुकीसाठी खुला होऊ शकतो. 2026 पर्यंत मुंबई महापालिकेकडून या पुलाचा पहिला टप्पा खुला करण्याचा विचार आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचे बांधकाम गेल्या काही महिन्यांपासून वेगाने सुरू असून आता पुर्णत्वाकडे जात आहे.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हा एकूण 12.2 किमी लांबीचा प्रकल्प असून या पुलामुळं गोरेगाव परिसर दक्षिण मुंबईशी तसंच मुलुंड परिसराला पूर्व मुंबईशी थेट जोडणार आहे. या प्रकल्पाचे काम चार टप्प्यांमध्ये विभागले गेले असून पहिल्या टप्प्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा हा प्रकल्प शहरातील वाहतूक कोंडीवर उत्तर ठरणार आहे. शहरातील पूर्व-पश्चिम प्रवास सोप्पा करणारा हा प्रकल्प गेमचेंजर ठरणार आहे.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड रस्ता भूमिगत बोगदे, पूल आणि ट्रॅफिक इंटरचेंजेस असतील. त्यामुळं हा प्रवास सुरळीत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 31 पैकी 27 स्तंभ उभारण्यात आले असून उर्वरित स्तंभांचे काम सुरू आहे. उड्डाणपुलाचा पश्चिमेकडील मार्ग जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. तर पूर्वेकडील मार्ग एप्रिल 2026पर्यंत तयार होईल. त्यानंतर आवश्यक कामे पूर्ण करुन मे 2026मध्ये हा टप्पा वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 14,000 कोटी खर्च होणार आहेत. तर पूर्ण प्रकल्प 2028 पर्यंत पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे.

पहिला टप्पा कुठून कुठपर्यंत?

प्रस्तावित उड्डाणपूल दिंडोशी कोर्टाजवळून सुरू होऊन थेट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ उतरणार आहे. येथून वाहनचालकांना थेट ट्विन टनलमध्ये प्रवेश करता येणार आहे. हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना थेट जोडणारा चौथा प्रमुख मार्ग उपलब्ध होणार आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरी ते मुलुंडदरम्यान नवीन प्रवासी मार्ग तयार होईल.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड किनारी रस्ता, मालाड माईंडस्पेस, गोरेगाव, विकेंडी लिंक रोड आणि ऐरोली यांना जोडेल. त्यामुळं उत्तर मुंबईतील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

FAQ

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्प म्हणजे काय?

हा मुंबईतील एक महत्त्वाकांक्षी १२.२ किमी लांबीचा रस्ते प्रकल्प आहे, जो गोरेगाव (पश्चिम उपनगर) आणि मुलुंड (पूर्व उपनगर) यांना थेट जोडेल आणि शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करेल.

GMLR चा पहिला टप्पा वाहतुकीसाठी कधी खुला होण्याची शक्यता आहे?

मुंबई महापालिकेने मे २०२६ पर्यंत या पुलाचा पहिला टप्पा वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

GMLR मुळे कोणत्या भागांना थेट जोडणी मिळणार आहे?

या पुलामुळे गोरेगाव परिसर दक्षिण मुंबईशी आणि मुलुंड परिसर पूर्व मुंबईशी थेट जोडला जाणार आहे.

