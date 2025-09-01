मराठा आंदोलनाला रसद कोण पुरवतंय? आंदोलकांच्या पाठीशी कोणाची राजकीय ताकद?

मराठा आरक्षणासाठी लाखो मराठे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईत धडकले आहेत. जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. सरकार दरबारी हालचालींना वेग आला आहे. त्यातच या मराठा आंदोलनाला रसद पुरवण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी उडाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. लाखो मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईमध्ये धडकले आहेत. मराठा आंदोलकांची संख्या एवढी आहे की संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा पूर्ण परिसर मराठा आंदोलकांनी व्यापून गेला आहे. एकतर आरक्षणाची विजयी मिरवणूक निघेल नाहीतर माझी अंत्ययात्रा निघेल असा आरपारचा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. तर सरकारच्या पातळीवरही जोरदार हालचाली पाहायला मिळत आहेत. यातच आता मराठा आंदोलनाला रसद कोण पुरवतंय यावरून जोरदार सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या आंदोलनाला रसद कुणी पुरवली याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याचं गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटलं आहे.
तर या आंदोलनामागे मोठी राजकीय ताकद असल्याचा दावा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. दरम्यान पंकज भोयर यांच्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट सरकारलाच आव्हान दिलं आहे. रसद कोण पुरवतंय हे एकदा सगळ्यांना कळू द्या, यादी जाहीर करा असं आव्हान सुळे यांनी दिलं आहे.
तर आंदोलकांची व्यवस्था कोण करतंय याची माहिती सरकारकडे असल्याचा दावा मत्स आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केला आहे. आंदोलकांना पेट्रोल-डिझेल कोण देतं याचीही माहिती आहे, असंही राणे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान झी 24 तासशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर भाष्य केलंय. काही लोक आंदोलनाच्या आडून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करताहेत. मात्र त्यांचं तोंड पोळल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय.
मराठ्यांचं भगवं वादळ मुंबईमध्ये धडकलं आहे. लाखो मराठे आरपारच्या लढाईसाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत. आंदोलकांची संख्या अजून मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मात्र त्यातच या आंदोलनाला पुरवल्या जाणाऱ्या रसदीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना पाहायला मिळतायत..