Marathi News
मराठा आंदोलनाला रसद कोण पुरवतंय? आंदोलकांच्या पाठीशी कोणाची राजकीय ताकद?

मराठा आंदोलनाला रसद पुरवण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी उडाल्याचं पाहायला मिळालं आहे  

शिवराज यादव | Updated: Sep 1, 2025, 10:15 PM IST
मराठा आरक्षणासाठी लाखो मराठे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईत धडकले आहेत. जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. सरकार दरबारी हालचालींना वेग आला आहे. त्यातच या मराठा आंदोलनाला रसद पुरवण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी उडाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. 

मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. लाखो मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईमध्ये धडकले आहेत. मराठा आंदोलकांची संख्या एवढी आहे की संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा पूर्ण परिसर मराठा आंदोलकांनी व्यापून गेला आहे. एकतर आरक्षणाची विजयी मिरवणूक निघेल नाहीतर माझी अंत्ययात्रा निघेल असा आरपारचा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. तर सरकारच्या पातळीवरही जोरदार हालचाली पाहायला मिळत आहेत. यातच आता मराठा आंदोलनाला रसद कोण पुरवतंय यावरून जोरदार सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या आंदोलनाला रसद कुणी पुरवली याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याचं गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटलं आहे.

तर या आंदोलनामागे मोठी राजकीय ताकद असल्याचा दावा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. दरम्यान पंकज भोयर यांच्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट सरकारलाच आव्हान दिलं आहे. रसद कोण पुरवतंय हे एकदा सगळ्यांना कळू द्या, यादी जाहीर करा असं आव्हान सुळे यांनी दिलं आहे. 

तर आंदोलकांची व्यवस्था कोण करतंय याची माहिती सरकारकडे असल्याचा दावा मत्स आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केला आहे. आंदोलकांना पेट्रोल-डिझेल कोण देतं याचीही माहिती आहे, असंही राणे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान झी 24 तासशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर भाष्य केलंय. काही लोक आंदोलनाच्या आडून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करताहेत. मात्र त्यांचं तोंड पोळल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय.

मराठ्यांचं भगवं वादळ मुंबईमध्ये धडकलं आहे. लाखो मराठे आरपारच्या लढाईसाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत. आंदोलकांची संख्या अजून मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मात्र त्यातच या आंदोलनाला पुरवल्या जाणाऱ्या रसदीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना पाहायला मिळतायत..

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Manoj JarangeManoj jarange patilmaratha reservationMumbaiमनोज जरांगे

