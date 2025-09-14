मुंबईत नव्या कबूतरखान्याचं उद्घाटन, लोढा यांनी जैन समाजाच्या उपस्थितीत केलं अनावरण, कुठे आहे नवा कबुतरखाना?

New Kabutarkhana in Mumbai: हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेने कबुतरखाने बंद केल्यानंतर दादरमध्ये जैन समाजाने आक्रमक आंदोलन केलं होतं. यानंतर हा वाद हायकोर्टात पोहोचला असता, कोर्टाने बंदी कायम ठेवली होती. यादरम्यान आता मुंबईत नव्या कबूतरखान्याचं उद्धाटन करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते हे अनावरण करण्यात आलं.
मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते आज संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील, तीन मूर्ती पोदनपुर येथे नव्या कबूतरखान्याचं अनावरण करण्यात आलं आहे. यावेळी दिगंबर जैन समाजातील मान्यवर उपस्थित होते. "कबुतरांना दाणा पाणी मिळावे तसंच नागरिकांना देखील आरोग्याचा धोका उद्भवू नये यासाठी मध्यम मार्ग निवडला पाहिजे आणि म्हणूनच जिथे जंगल आहे, मानव वस्ती नाही अशा ठिकाणी कबुतरखाने बनवले जावं," असं मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी सांगितलं.
बोरीवली
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के तीन मूर्ति पोदनपुर में आज नए कबूतरखाने का अनावरण किया । श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।
कबूतर प्रकृति का हिस्सा है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, किन्तु मानवी आरोग्य को भी इससे बाधा ना हो यह… pic.twitter.com/AdU6wYvwau
— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) September 14, 2025
आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिरातर्फे हा कबुतरखाना उभारण्यात आला आहे. गेल्या महिन्याभरापूर्वी मानवविरहित वस्त्यांमध्ये कबुतरांना दाणा पाणी सुरू रहावे असं मत मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केलं होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर हा कबुतरखाना तयार करण्यात आला आहे.
FAQ
1) मुंबई कबूतरखान्यांचा इतिहास काय?
कबूतरखाने १९व्या शतकात ब्रिटिश काळात सुरू झाले, जेव्हा गुजराती आणि जैन व्यापारी मुंबईत आले. हे दानशील ठिकाणे होती, जिथे अनाज दान करून धार्मिक कर्तव्य पूर्ण केले जाई. २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला मुंबईत कबुतरांची संख्या वाढली, आणि हे ठिकाणे मंदिरांजवळ बांधली गेली. दादर कबूतरखाना १९३३ मध्ये दादर कबूतरखाना ट्रस्टने बांधला, जो दादर मार्केटजवळ आहे. येथे शांतिनाथ जैन मंदिर, हनुमान मंदिर आणि मशीद जवळ आहेत, ज्यामुळे ते शांततेचे प्रतीक आहे. २०१८ मध्ये BMC ने दादर कबूतरखान्याची रिनोव्हेशन केली, पण ट्रॅफिक आणि आरोग्य समस्यांसाठी. बॉम्बे वेट्स कॉलेजचे डॉक्टर नियमितपणे कबुतरांना लसीकरण करतात.
2) कबूतरखान्यांमुळे होणाऱ्या आरोग्य जोखमी काय?
कबुतरांच्या विष्ठा, पिसे आणि घरट्यांमुळे बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि फंगस (उदा. क्रिप्टोकोकस) पसरतात, ज्यामुळे श्वसनरोग, फुफ्फुसांचा आजार आणि सिस्टेमिक इन्फेक्शन होतात. २०१३ मध्ये ग्रँट रोडजवळ कबुतराच्या धडकेमुळे BMC इंजिनिअरचा मृत्यू झाला. दादरसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी हे धोकादायक आहे. BMC च्या नियमांनुसार (२००६), सार्वजनिक ठिकाणी प्राणींना खायला देण्यास ₹५०० दंड आहे. न्यायालयाने आरोग्य धोका अधोरेखित केला, आणि राज्य सरकारने ३ जुलै २०२५ रोजी ५१ कबूतरखाने बंद करण्याची घोषणा केली.
3) कबूतरखाना वाद कसा सुरू झाला? मुख्य घटना कोणत्या?
वाद २०१३ पासून सुरू झाला, पण २०२५ मध्ये तीव्र झाला. ३ जुलै २०२५ रोजी उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत विष्ठा आणि पिसांमुळे श्वसनरोगांचा धोका सांगितला. ३१ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने BMC ला सर्व कबूतरखाने बंद करण्याचा आणि FIR नोंदवण्याचा आदेश दिला. २ ऑगस्ट रोजी BMC ने दादर कबूतरखान्यावर प्लॅस्टिक शीट्स लावल्या, वीज कापली आणि CCTV बसवले. ६ ऑगस्ट रोजी जैन समुदायाने आंदोलन करून शीट्स फाडल्या, पोलिसांशी धक्काबुक्की झाली. यानंतर १५० जैन कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले. X वर #Kabutarkhana ट्रेंड झाला, ज्यात आरोग्य विरुद्ध धार्मिक अधिकारांची चर्चा आहे.