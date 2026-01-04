'मुंबईचा महापौर गुजराती-उत्तर भारतीय..' ठाकरेंच्या वचननाम्याविरोधात सदावर्ते EC कडे करणार तक्रार; 'राज-उद्धव यांना कायद्याची अक्कल असेल तर....'

Gunaratna Sadavarte: प्रसिद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर आक्षेप घेतलाय. सदावर्ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केलीय. हा जाहीरनामा आचारसंहितेच्या नियमांमध्ये बसत नाही. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या या 'वचननामा'मध्ये काही गोष्टी आचारसंहितेच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
ठाकरे बंधूंनी नुकताच मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह दोघांचा फोटो आहे. हा जाहीरनामा शिवसेना भवनात पत्रकार परिषदेत जाहीर झाला. यात मुंबईच्या विकासाच्या विविध योजना आहेत, पण सदावर्ते यांना यात आचारसंहितेचा भंग दिसतो.
पत्रकार परिषदेत सदावर्ते यांनी राज आणि उद्धव ठाकरे यांना थेट आव्हान दिले. ते म्हणाले, "राज उद्धव यांना कायद्याची खरी समज असेल तर समोर येऊन सांगा की हे जाहीरनामा कायद्याने करता येतो का?" त्यांनी ठाकरेंच्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आणि त्यांना कायद्याच्या कसोटीवर उतरवले.
सदावर्ते यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या मुळांबद्दल वादग्रस्त विधान केले. ते म्हणाले की, ठाकरे मूळचे बिहारचे आहेत. इतिहासातील काही संदर्भ घेऊन त्यांनी हे सांगितले. यामुळे ठाकरेंच्या मराठी अस्मितेच्या राजकारणावर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे टीका केल्याचे पाहायला मिळाले.
सदावर्ते यांनी मुंबईच्या महापौर पदाबाबत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, मुंबईत भाषेच्या आधारावर महापौर पदासाठी विरोध करता येणार नाही. उत्तर भारतीय किंवा गुजराती व्यक्तीही मुंबईचा महापौर होऊ शकतो. ठाकरेंच्या मराठी माणूस धोरणावर हा अप्रत्यक्ष वार आहे.
सदावर्ते यांच्या या पत्रकार परिषदेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याला आणि त्यांच्या जाहीरनाम्याला विरोध करत सदावर्ते यांनी नवे वाद निर्माण केले. यामुळे निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते आणि ठाकरे कसे उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा वाद मुंबई निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरू शकतो.