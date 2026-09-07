मराठी न येणाऱ्या संजय दत्तचं सदावर्तेंकडून कौतुक, राज ठाकरेंनांही लगावला टोला

अभिनेता संजय दत्तच्या मराठी भाषेबाबतच्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले असताना आता अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी संजय दत्तची पाठराखण केली आहे. संजय दत्तने ठाण्यातील दहीहंडी कार्यक्रमात आपण काही वर्षे महाराष्ट्रात राहूनही मराठी शिकलो नसल्याचे सांगितले होते. या वक्तव्यावरून सुरू असलेल्या चर्चेत सदावर्ते यांनी संजय दत्तचे समर्थन करताना ‘तो स्टेजवर बेधडक बोलला, डंके की चोटवर बोलला’ अशी भूमिका मांडली. त्याचवेळी त्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावरही टीका केली आहे.
संजय दत्तच्या मराठी न येण्याच्या वक्तव्यावरून सध्या राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, सदावर्ते यांनी या वक्तव्याला आक्षेप घेण्याऐवजी त्याचे समर्थन केले. संजय दत्तने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आणि कोणतीही भीडभाड न ठेवता बोलला, असे सदावर्ते यांनी म्हटले. त्यामुळे मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेला आता आणखी एक वेगळा सूर मिळाला आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सदावर्ते यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी संजय दत्तच्या वक्तव्यावेळी सरनाईक त्यांच्या शेजारी उपस्थित होते आणि त्यांच्या प्रतिक्रियेवरूनही राजकीय चर्चा झाली होती. दरम्यान, मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सरनाईक यांनी यापूर्वी राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर MPSCच्या पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून निशाणा साधला. राज ठाकरेंना MPSCबाबत नेमकी किती माहिती आहे, असा सवाल त्यांनी केला. MPSCच्या परीक्षेतील अभ्यासक्रम, वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक प्रश्नपद्धती याबाबत राज ठाकरेंना माहिती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत सदावर्ते यांनी त्यांच्यावर टीका केली.
कुलाबा येथे बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा उभारण्यात आल्याचा संदर्भ देत सदावर्ते यांनी त्याच्या परवानगीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणाच्या कायदेशीर बाजूचा अभ्यास करण्यासाठी आपली समिती काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुतळा उभारण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, याची तपासणी केली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शिवसेना भवनातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेच्या संदर्भातही सदावर्ते यांनी प्रश्न उपस्थित केले. बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो नेमका कुठे लावण्यात आला आहे आणि त्याबाबतचा प्रोटोकॉल काय आहे, यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. या मुद्द्यावरही कायदेशीर बाजू तपासण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही टीका केली. जरांगे यांच्या आंदोलनामागे शरद पवार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच जरांगे हे मुंबईत येणार नाहीत, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले असताना सदावर्तेंच्या या वक्तव्यामुळे वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
संजय दत्तच्या मराठी वक्तव्याचे समर्थन करण्यापासून ते राज ठाकरे यांच्या MPSCवरील भूमिकेवर टीका आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याच्या परवानगीवर प्रश्न उपस्थित करण्यापर्यंत सदावर्ते यांनी विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडली. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यामुळे मराठी भाषा, राजकारण आणि MPSC पेपरफुटी हे तीनही मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. दरम्यान, सदावर्ते यांच्या आरोपांवर राज ठाकरे, प्रताप सरनाईक किंवा अन्य संबंधितांकडून काय प्रतिक्रिया येते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.