English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'अविवाहीत लाडक्या बहिणींना मध्यरात्री....' गुणरत्न सदावर्तेंचे खळबळजनक आरोप; 'लिंगपिसाटांची अंडी केली'

Gunaratna Sadavarte:  एसटी बॅंक राड्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 16, 2025, 03:46 PM IST
'अविवाहीत लाडक्या बहिणींना मध्यरात्री....' गुणरत्न सदावर्तेंचे खळबळजनक आरोप; 'लिंगपिसाटांची अंडी केली'
गुणरत्न सदावर्ते

Gunaratna Sadavarte:  एसटी बॅंक राड्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. लाडक्या बहिणींच्या संरक्षणार्थ त्यांची अंडी करण्यात आल्याचे सदावर्ते यावेळी म्हणाले.. ते लाडक्या बहिणींवर अत्याचार करायला गेले होते. त्या लाडक्या बहिणी कोण? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला असेल. पहिली लाडकी बहीण मराठा समाजाची असून ती अविवाहीत आहे. तिला मध्यरात्री त्रास दिला जायचा. तिला फोन करायचा. अत्याचारापर्यंत मजल गेली. आम्ही कोणाचे नाव घेणार नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

दुसरी बहीण वंजारी समाजाची आहे. तिला अपशब्द वापरले. विशाखाच्या गाईड लाईनचे उल्लंघन केलं. तिसरी बहीण आदिवासी समाजाची आहे. पुराव्यानिशी आता सर्व समोर आलाय, असेही त्यांनी सांगितले. 

एसटी बॅंक प्रकरणी गुन्हा दाखल

एसटी बॅंक प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. एफआयआरमधील गुन्हे गंभीर आहेत. विनयभंग, आदिवासी अॅट्रॉसिटीचा उल्लेख एफआयरमध्ये आहे. मुंबई महानगरात ही घटना घडल्याचे सदावर्ते म्हणाले. 

Fact Check: बेदम मारहाणीनंतर गुणरत्न सदावर्तेंच्या हाता-पायाला फ्रॅक्चर? नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या!

एफआयर दाखल

पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयर केलाय. 7 वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते अशी गंभीर कलम पोलिसांनी लावली आहेत. त्याचे पुरावे पोलिसांनी गोळा केले आहेत. त्यांनी थातूरमातूर तक्रार केल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले. 

काय आहे नेमकी घटना? 

एसटी बैठकीत अडसूळ गटाने सदावर्ते गटावर बँकेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला, ज्यात १२५ कर्मचाऱ्यांची भरती पैसे देऊन करण्यात आली आणि १२ कोटींच्या सॉफ्टवेअरसाठी ५२ कोटी खर्च केल्याचा दावा आहे. याशिवाय, सदावर्ते गटातील संचालकांनी महिला कर्मचाऱ्यांशी अश्लील वर्तन केल्याचा आरोपही झाला, ज्यामुळे शाब्दिक वाद हाणामारीत बदलला. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी मुंबईतील वाहतूक भवनात ही बैठक बोलावण्यात आली होती. यात गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनलचे सर्व संचालक आणि शिवसेना (शिंदे) गटातील आनंदराव अडसूळ यांच्या पॅनलचे संचालक उपस्थित होते. बैठक बोनस वाटपासारख्या विषयांसाठी होती, पण राजकीय आणि वैयक्तिक मतभेदांमुळे ती वादळी झाली. दोन्ही गटांनी एकमेकांवर बाहेरून लोक बोलावून हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडियावर वायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये बैठकीचा रेकॉर्डिंग करण्यावरून वाद सुरू होतो. एक संचालक म्हणतो, "ही संचालक मंडळाची बैठक आहे, याचे कोणीही रेकॉर्डिंग करू नये, याचा आऊटपूट बाहेर जाता कामा नये." विरोध झाल्यावर तावातावाने उठलेला व्यक्ती बाटली फेकून मारतो. यानंतर दोन्ही गट एकमेकांवर तुटून पडतात, हाताला लागेल त्याची फेकाफेक होते, कपडे फाडले जातात आणि प्रचंड शिवीगाळ सुरू होते. व्हिडिओत महिलांचा आणि बाहेरील लोकांचा सहभागही दिसतो.

वादानंतर फ्रीस्टाइल हाणामारी

वाद फ्रीस्टाइल मारामारीत बदलला, ज्यात लाथा-बुक्के, तुडवणे आणि शर्ट फाटेपर्यंत झाली. सदावर्ते गटाने बाहेरून महिला आणि पुरुष आणल्याचा आरोप अडसूळ गटाने केला, तर सदावर्ते गटाने उलट आरोप केले. यात ५ ते ६ जण जखमी झाले, ज्यात किरकोळ दुखापतांपासून रक्तबंबाळ होण्यापर्यंत स्थिती आहे. बैठक अर्धवट सोडून देण्यात आली आणि दोन्ही गट पोलीस ठाण्याकडे गेले.

FAQ

प्रश्न: एसटी बँक राड्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषदेत काय स्पष्ट केले?

उत्तर: सदावर्ते यांनी सांगितले की, राडा लाडक्या बहिणींच्या संरक्षणासाठी झाला. विरोधकांना या बहिणींवर अत्याचार करण्याचा हेतू होता, म्हणून त्यांची अंडी करण्यात आली. यात मराठा, वंजारी आणि आदिवासी समाजाच्या महिलांचा उल्लेख करत, त्यांच्यावरील फोन त्रास, अपशब्द आणि अश्लील वर्तनाचे पुरावे समोर आल्याचे ते म्हणाले. नावे उघड न करता सामाजिक न्यायासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचेही स्पष्ट केले.

प्रश्न: एसटी बँक प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात कोणत्या कलमांचा समावेश आहे?

उत्तर: एसटी बँक प्रकरणी मुंबई महानगरात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, यात विनयभंग आणि आदिवासी अॅट्रॉसिटी कायद्याचे उल्लंघन यांचा उल्लेख आहे. सदावर्ते यांनी सांगितले की, हे गुन्हे गंभीर असून, ७ वर्षांपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. पोलिसांनी पुरावे गोळा केले असून, विरोधकांनी थातूरमातूर तक्रारी केल्या आहेत.

प्रश्न: सदावर्ते यांच्या विरोधात पोलिसांनी एफआयआर का दाखल केली?

उत्तर: सदावर्ते यांच्या विरोधात पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली असून, यात गंभीर कलमांचा समावेश आहे ज्यामुळे ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. सदावर्ते यांनी हे राजकीय हेतूने केलेले असल्याचे सांगितले. पुरावे पोलिसांकडे असले तरी, हे थातूरमातूर तक्रारी असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, पुराव्यानिशी सर्व काही समोर येईल असेही म्हटले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Gunaratna sadavarteGunaratna Sadavarte NewsGunaratna Sadavarte hospital newsadv Gunaratna Sadavarte newsगुणरत्न सदावर्ते ताज्या बातम्या

इतर बातम्या

MMS लीकनंतर अंजली अरोरा पुन्हा चर्चेत, सीता मातेचा लुक पाहू...

मनोरंजन